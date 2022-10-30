柿食譜｜日本全農官方食譜　柿子這樣吃媲美吉士布甸仲有咩食法？

秋天是食柿的季節，不知道大家平時會怎樣食柿？全國農業協同組合聯合會就曾在twitter分享一個柿子新食法，原來是焗，更表示口感像吉士布甸般香甜幼滑。記者於是照住實試，到底效果又如何？



柿的學名是「Diospyros kaki」，「kaki」是柿的日文音，而Dios意即宙斯、pyros為穀食，合起來意思是「天神的糧食」，是對柿很高的讚美。日本柿品種不少，全國農業協同組合聯合會曾在官方twitter分享焗柿食譜，並大讚：「你可以享受像吉士布甸般香濃的甜味，如果你喜歡，可以加牛油，它會美味得如像奢華的甜品般。」出post者更形容：「這是柿子革命3.0！」焗柿的做法十分簡單，只要放進多士爐烘焗便可，而記者認為，焗爐或氣炸鍋應該都做到同樣效果，但實試時還是用了多士爐。

全國農業協同組合聯合會曾在官方twitter分享焗柿食譜。（twitter：zennoh_food）

焗柿的滋味，居然可媲美吉士布甸？

請按下圖睇記者實試焗柿的做法：

有人不喜歡柿子的苦澀味，它其實源自單寧酸，今次記者買的刀根柿沒有澀味，不知是焗完減輕了甜味，還是本身記者所用的「刀根柿」本身就以冇澀味見稱。但的確，焗過後的柿吃起來微暖軟腍，很適合秋天，味道亦香甜多汁。記者還參考了官方的做法，加牛油同吃，風味都不錯，但又沒有官方說成是「奢華夢幻甜品」那樣誇張；若然配雪糕食的話，相信也是一個美味甜品。有人出Post指出，焗柿不僅可以增加甜味，還可以用來止咳化痰、安定情緒、解酒等，對於易冷的人，也有驅寒效果。

焗柿配牛油，也是加分的小秘技！

柿配雪糕，看起來感覺更高級。

網友分享柿子食法 炒餸天婦羅都得

除了焗柿，不少人也在twitter留言分享其他柿子食譜，例如：「把切片的柿放在麵包上，和肉桂一起焗也很好吃。」「柿子加菇，用鹽和黑椒炒香也是很推薦的做法。」「把熟透的柿和牛奶混合在一起做布甸很好吃，不是嗎？」「加鹽做成天婦羅，也是甜美可口！」「柿、巴馬火腿、軟芝士等加起來，根本就是個意大利開胃菜，比無花果等更好吃！」「不太甜的柿可以去皮，用紅酒浸2-3日，這就像不含抗氧化劑的紅酒味道。」

想不到柿也可以做成意大利風的開胃菜。（twitter：sacchy1119）

也有人用柿來炒肉。（twitter：teatimewithyou）

不知道大家愛吃柿嗎？其實它是富營養的水果，據《本草綱目》所載：「柿子味甘性寒，能消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳。」而現代人認為它能降三高等，並對腸道健康、皮膚等都十分有益。

柿營養｜柿蟹同吃會中毒？中秋食柿降血壓排毒美顏7功效忌空腹食

請按下圖睇柿7大功效：

+ 13

資料來源：twitter：Zennoh_food