柿禁忌｜止咳潤肺降血壓柿7功效勿空腹吃！4禁忌與蟹同吃會中毒？

柿禁忌｜中秋節琳瑯滿目的水果拼盤中，柿總佔一位置。柿具降三高、促消化及駐顏等7種好處。不過，坊間有傳吃柿同時食蟹，有機會引致食物中毒，這說法是否真有其事？還是誇大其詞？



據《本草綱目》所載：「柿子味甘性寒，能消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳。」註冊中醫師陳俊傑表示，清甜的柿子有潤肺之效，而柿餅、柿乾的表面有一層白色粉末是為「柿霜」，柿霜可以入藥，具止咳、化痰和潤肺作用，沖水飲用可舒緩喉嚨不適。連柿蒂也有藥用價值，取4至5個柿蒂清洗乾淨後可焗水飲用，有助治療反胃、作噁、打嗝之效。

柿7大功效包括幫助消化，美肌抗老，不過，柿子含大量可溶性單寧酸（鞣酸），會妨礙人體吸收食物中的鐵質，缺鐵性貧血患者不宜多服。 (資料圖片/龔嘉盛攝)

據美國農業部全國營養數據庫，柿子含有豐富的維他命A、C、E和B6，以及膳食纖維、錳、銅、鎂、鉀和磷，也有豐富的抗氧化物，舉例單寧、類黃酮、類胡蘿蔔素及兒茶素，吃柿可改善皮膚健康，助皮膚抗氧化，刺激腸蠕動，緩解便秘。有研究發現多吃含類黃酮的食物，對心臟有益。據2012年美國國立衛生研究院的報告顯示，一項曾針對98,000人的研究發現，攝入最高類黃酮的人死於心臟相關疾病的風險減了18%。至於，豐富的膳食纖維可助降低膽固醇及控制餐後的血糖水平，同時保持消化系統健康。據2013年美國國立衛生研究院的報告，成年人每天吃3次含有柿纖維的食物，在3個月後，壞膽固醇水平顯著降低。

1.美肌抗老

2.幫助消化

3.有益心臟

4.助降血壓

5.降膽固醇

6.助抗炎症

7.保護視力



柿禁忌｜忌空腹吃 貧血者不宜多食

柿子也富含果膠，它是一種水溶性纖維，可通便、緩解痔瘡與便秘。不過，柿子含大量可溶性單寧酸（鞣酸），會妨礙人體吸收食物中的鐵質，缺鐵性貧血患者不宜多服。若單寧酸與胃酸產生反應後，會凝結成塊停留胃部，因此不宜空腹吃柿，同時不能吃太多。單寧酸也是澀味的元兇，它會與舌頭表面的黏膜蛋白結合，形成顆粒，為口腔帶來粗糙的苦澀感。待柿子完全成熟後，單寧酸轉換成非水溶性，就不會有「嚡口」及苦味。

食蟹同時食柿，或因過於寒涼引致肚屙及作嘔等情況。（Jerry Wang/Unsaplash）

柿禁忌｜忌與蟹同吃 免腹瀉肚痛

坊間常有傳聞，指食蟹同時食柿會引致食物中毒。註冊中醫師曹信恩受訪時指出，如果只吃一隻蟹和一個柿，問題不大，大量進食就有問題。因為柿難於消化，與蟹一起食用會容易造成腸胃不適，例如腹瀉及肚痛。曹醫師補充，

柿禁忌｜寒涼食品忌同吃 西瓜/火龍果/梨/海鮮/雪糕

除了柿，其他寒涼食品，包括西瓜、火龍果、梨、苦瓜、魚生、海鮮和雪糕亦不宜與大閘蟹共吃，因過於寒涼亦會引致肚屙及作嘔等情況。【柿子營養】富含果膠通便緩解痔瘡便秘 不能空腹進食或與蟹同吃

註冊中醫師陳俊傑醫受訪時亦提到，柿子寒、濕，多吃傷脾，容易引致肚痛，也有機會引起過敏。蟹也是寒濕之物，與柿同吃會加劇問題，更大機會引起肚痛。吃大閘蟹一般會與紫蘇葉同煮來驅寒，紫蘇能解柿的寒濕，效果比生薑更好。傑醫師一再勸告，柿子雖然美味，每日也不宜吃多於一個。【秋之柿】柿子潤肺多吃傷脾 紫蘇茶助解寒濕

參考資料︰Healthline/ Organic Facts