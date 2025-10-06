柿冷知識｜日本果農解柿白粉末之謎！農藥？發霉？有粉冇粉要點揀

柿冷知識｜秋天是吃柿的好季節，不過選擇柿時，你會選擇一個滿佈白色粉末的，還是表皮光滑的？那些白色粉末是什麼？發霉？農藥？還是甜度更高的表現？



柿營養｜柿上白色粉末之謎

柿，在市面上可以看到2款不同的樣子，一款是滿佈白色粉末，一款是表皮光滑。滿佈白色粉末的常常被人誤以為是殘留的農藥，又或是存放太久導致發霉。原來事實並非如此！日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便訪問了一位日本果農，解開了白色粉末之迷！而且據說有白色粉末的更美味！

購買柿時，你會選擇那一個呢？（日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看日本果農解答白色粉末之謎：

一開始主持人詢問一眾嘉賓，認為哪一個會更好吃，大家都認為沒有白色粉末的柿會較好味，因為有粉末的那個好像要開始腐爛。

柿營養｜柿蟹同吃會中毒？中秋食柿降血壓排毒美顏7功效忌空腹食

柿營養｜果粉助防水分蒸發 新鮮美味的象徵

事實上，有白色粉末的柿比光滑的柿更好吃！節目組找來在和歌山縣的果農兒玉典男解釋當中原因。他說白色粉末並非農藥，而是柿為了保護自己所產生的物質，那些白色粉末其實是果粉（ブルーム），是一種天然油脂，手感像蠟，有助防止柿的水分蒸發。

兒玉典男更指有果粉的柿是代表新鮮，會較香甜多汁、好吃，果農們都會選購有白色粉末的柿。不過要留意柿餅上的白色粉末跟新鮮的柿是有分別，柿餅上的並非果粉，而是「柿霜」，是果糖隨著水分蒸發，散失後凝結的糖分，可治咽炎及口瘡。

柿營養｜柿的另類吃法！

柿除了可以作水果食用或風乾製成柿餅外，原來更可以用燒的方法！這個食法是由另一位日本果農民松原好佑先生推薦，是內行人特殊食法。下次BBQ時又多一樣水果可以燒了！

松原好佑先生推薦食法：燒柿子！

按圖看松原好佑先生的推薦做法：

柿食譜｜日本全農官方食譜 柿子這樣吃媲美吉士布甸仲有咩食法？

柿的另類食法1：直接放上炭爐上燒或用錫紙包裹後放上炭爐燒。



柿的另類食法2：放入焗爐焗20分鐘。柿子經高溫處理後，肉質會變得更軟稠，但同時甜味也不會流失，感覺有如燒菠蘿般。



柿的另類食法３：柿子金時羊羹



除了生食、風乾及燒外，也可以用柿子入饌炮製一道日式甜點！

【秋之柿】柿子入饌 滋潤金時羊羹

柿子金時羊羹食譜

柿品種｜4款常見柿品種

柿子學名是Diospyros kaki，Dios意思是宙斯，pyros為穀食，意思就是「天神的糧食」。Kaki（かき）則是柿的日文，西方國家都以kaki稱呼柿。雖然中國是柿的原產地，唐代傳到東瀛後，卻由日本人把柿子發揚光大。

柿品種１：日本刀根早生柿

屬於早熟的品種，自身味道較澀。經過人工脫澀，連皮吃也不覺「嚡口」。外貌四四方方，果肉色澤澄黃，甜得像蜜。吃起來偏軟，愛吃爽脆也可趁它尚帶青綠時吃。

日本刀根早生柿，四四方方，果肉色澤澄黃，甜得像蜜，口感偏軟。（資料圖片）

柿品種２：台灣富有柿

雖不及刀根早生柿香甜多汁，但它不易腍熟，就算放十天八天，依然保持爽脆，適合「受硬唔受軟」的朋友。

台灣富有柿，不易腍熟，就算放十天八天，依然保持爽脆。（資料圖片）

柿品種３：西班牙柿

外形像橡果，色澤橘紅。果肉柔軟多汁，甜味稍為低於刀根早生柿，不過勝在皮嫩，而且內裏的軟核更爽脆。

西班牙柿，果肉柔軟，皮嫩多汁。（資料圖片）

柿品種４：中國大紅袍

以價廉、皮薄、肉軟為特色，撕開果皮，內裏果肉通透，近乎稀爛但味道仍然可口多汁。不過一般帶澀，未完全熟透就吃，會感到一嘴鐵鏽。

資料參考：日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》