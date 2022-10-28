飲食熱話｜IKEA最好餐點是肉丸？老饕網友分享1創新吃法
撰文：聯合新聞網
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知名家具店IKEA店面既多且大，又有販售食物，在假日常常人潮不斷。日前有台灣網友列出IKEA販售的點心，包含鬆餅組合、鄉村烤半雞、瑞典烤肉丸，好奇問大家「最頂（最佳）的料理是肉丸嗎？」文章一出，吸引許多專業饕客討論。
IKEA的餐點包含早午晚餐、沙律、兒童套餐與甜點，日前網友以「IKEA最頂的是肉丸嗎？」為題，好奇在IKEA販售的多項料理中，是不是「肉丸」最受歡迎？
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有人指出「只有肉丸能吃，其他都有點普通」、「肉丸真的過譽，醬料味道不重」、「肉丸請吃牛肉就好」、「植物肉丸的味道好可怕」、「蔬菜丸有兩種，一種還可以、一種QAQ」。對此，有老饕分享1種讓肉丸更美味的吃法，「買冷凍回來用氣炸鍋炸，比現場還好吃」。
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除了肉丸以外，有網友點名「冰淇淋（雪糕）才是最好吃的」、「炸雞翅更好吃，記得要挑剛炸好的」、「鮭魚（三文魚）吧，肉丸還好」、「炸魚薯條跟冰淇淋也好吃」、「現炸雞翅最頂」、「豬腳才是最好吃的」、「燻鮭魚沙拉（沙律）」、「燻鮭魚」。
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