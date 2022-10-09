秋天飲食｜日夜溫差大乾燥易傷肺陰咳嗽　7大白色食物滋陰潤肺

時序已經過了秋分，除了日照時間逐漸變短，氣溫慢慢下降，接下來，日夜的溫差也會慢慢拉大。



秋季的天氣乾燥容易傷及肺陰，所以要注意鼻乾、喉痛、咳嗽、胸悶等呼道道疾病，更可在這個時候補氣、滋陰、潤肺、保濕，多吃些滋陰潤肺的「白色食物」，調和呼吸，使肺火不燥，保持呼吸順暢好好地迎接寒冷冬季的來臨。

用五行來養生，五色豆養五臟（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：食物冷知識｜五色豆對應五臟！中醫教你用五行概念調理養生

根據台灣《三立新聞》報導，台灣中醫師蔡雯欣表示，在中醫五行中秋主燥屬金，對應於人體臟器為肺，而肺主皮毛，開竅於鼻。所以在秋分前後要特別注意燥邪傷肺、天氣乾燥引起口腔鼻腔黏膜與皮膚的不適，此時最需要「養肺潤燥」，補充水分做好內外保濕格外重要，而秋分之後陽氣漸消、陰氣漸長，早晚溫差會慢慢拉大，更要小心做好保暖。

中醫師也提到，秋天養肺最好的方法就是早睡早起，平日作息更要盡量規律，才能情志安寧，尤其當陽氣慢慢減少之後，人在心情上容易鬱悶，建議白天時可多散步，吸收溫暖日光以減少抑鬱感，到了晚上則靜下心休養生息，讓身心保持平穩健康的狀態。

相關文章：【秋天飲食】李司棋自製花旗參無花果養生茶 立秋處暑後利咽潤喉👇👇👇

+ 5

秋季是從炎夏進入寒冬的時節，中醫師則建議，秋天的飲食應該著重「補氣、滋陰、潤肺」，補充足夠的營養，有助於增加人體抵抗力及免疫力，為好發疾病的冬季預作準備。在中醫觀點裡，不同顏色對應不同器官，而白色對應於肺，所以白色食物象徵可滋陰潤肺，像是白蘿蔔、白椰菜花、銀耳、燉水梨、枇杷、蓮子、冬瓜等食物，皆是滋陰潤肺的好食材，又因具飽足感，調養的同時還兼具減重的功能。

相關食譜：【秋天湯水食譜】雪耳雪梨瘦肉湯紓緩秋燥 潤肺滋陰適合秋分飲用

雪耳雪梨瘦肉湯食譜

延伸閱讀：

吃魚真會變聰明？營養師公布「10大營養魚類」排行：鮭魚竟排不到前3名

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」