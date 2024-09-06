雞蛋膽固醇｜12款蛋食物膽固醇排名葡撻第9 榜首1隻多過3隻鵪鶉蛋

雞蛋食法多樣，炒蛋、煎蛋、水煮蛋等，亦可製作其他料理如蛋糕、蛋撻、玉子燒等。因此日常吃雞蛋的分量，分分鐘遠比想像中的多。縱然雞蛋營養高，但6類人須慎吃。



雞蛋營養｜多吃膽固醇超標？

雞蛋有豐富蛋白質、卵磷脂、維他命D、E、葉酸、Omega-3 脂肪酸、鈣等，幾乎包含人體需要的所有營養素，但坊間一直流傳指吃得過多會增加膽固醇攝取量，危害身體。其實，此說法源於舊版《美國飲食指南》，曾建議人們每日的膽固醇攝取量應低於300毫克，故食一隻蛋（約含221毫克膽固醇）便已經佔了每日建議攝取量的2/3。然而，在2016年《美國飲食指南》已取消對膽固醇攝取的上限。

在2016年《美國飲食指南》已取消對膽固醇攝取的上限，但也不可忽視雞蛋的膽固醇。（Rob Wicks/Unsplash）

雞蛋膽固醇｜體內有調節機制 代謝力因人而異

人體內的膽固醇約70-80%是由肝臟製造，其餘20-30%才是來自膳食中的膽固醇，而且人體有自行調節的機制，當從食物中攝取的膽固醇較多，身體就會自行減少製造膽固醇，因此只要肝臟正常運作，體內的膽固醇並不會受膳食中的膽固醇影響。但每人的代謝膽固醇能力不相同，年齡增加或會是影響因素之一，不節制的攝取或會造成身體內的膽固醇量上升。

除了雞蛋，高飽和脂肪和反式脂肪的食物皆會提升人體內的膽固醇水平。（Duncan Kidd/Unsplash）

雞蛋膽固醇｜玉子豆腐膽固醇比雞蛋高？

根據美國健康網站《Authority Nutrition》的建議，每人每日不宜吃超過3隻雞蛋。事實上不止雞蛋，市面上亦有不少以雞蛋製成的蛋食物，其膽固醇含量各有不同。台灣營養師程涵宇在社交媒體上分享以下12種蛋食物的膽固醇含量，以便在進食前先計算，避免攝取過量膽固醇。此外，飽和脂肪和反式脂肪的攝取量亦需注意，因這些脂肪會提升人體內的膽固醇水平。所以應多留意避免進食太多高飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如動物內臟、肥肉、或質素差的油等。

請按圖看12種蛋食物的膽固醇含量（由含量最低至高排列）：

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12種蛋食物膽固醇含量（由低至高排列）︰

第1位：皮蛋 359毫克/1隻

第2位：鵪鶉蛋 330毫克/3隻

第3位：蛋黃酥 312毫克/1個

第4位：雞蛋糕 265毫克/1個（大）

第5位：玉子豆腐 242毫克/半盒

第6位：蛋餅 223毫克/1份

第7位：雞蛋 221毫克/1隻

第8位：雞蛋布丁 210毫克/1個

第9位：葡撻 115毫克/1個

第10位：蛋餃 90毫克/3隻

第11位：蜂蜜蛋糕 80毫克/1片

第12位：蛋捲 66毫克/3條



一般而言，每人每日最好進食不超過3隻雞蛋，其中烚蛋最能將營養全面保留；蛋白質最易於被人體消化，吸收及利用。（資料圖片）

雞蛋膽固醇｜日食多少不過量？6類人要慎吃

根據《Authority Nutrition》的建議，一般而言每人每日最好進食不超過3隻雞蛋，程涵宇營養師亦提醒，如果長期一日吃太多雞蛋的人，應定期抽血檢查膽固醇水平以策安全。另外，她亦提醒有6類人士應盡量控制膽固醇的攝取量，建議最好一日吃不超過1隻雞蛋。

應減少膽固醇攝取6類人

1.膽固醇已經超標

2.家族性心血管病史

3.肥胖

4.脂肪肝、脂肪肝加肝指數（GOT及GPT）偏高者

5.血脂異常，例如三酸甘油酯及膽固醇異常

6.天生代謝膽固醇能力不佳或合成膽固醇量偏多



資料來源：程涵宇營養師、食力