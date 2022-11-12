入廚貼士｜切完蒜頭洋蔥手有異味　一個方法快速消臭比番梘更有效

每次切完蒜頭、洋蔥，雙手有一陣臭味，久久未散。利用一張不鏽鋼菜刀，原來就成功快速消臭。



大蒜、洋蔥同樣屬於蔥屬，它們的成分相似，並含相同的硫化合物，當生的、未煮熟的大蒜、洋蔥被切碎後，隨即釋放獨特的氣味，當接觸空氣後便產生濃烈味道，如果皮膚接觸過生蒜、生洋蔥，這些「臭味」能存留數小時。

切完蒜頭、洋蔥後，手有臭味、異味，因硫化物作怪。（iStock）

按圖睇如何消除殘留手上的大蒜/洋蔥味？

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不鏽鋼刀有助去除異味？

手有臭味難免有點尷尬，日本料理專家和廚師推薦一個簡單的技巧，讓你擺脫手上的大蒜味。肥皂/洗手液？即使用肥皂/洗手液多次洗手，手上的蒜/洋蔥味不會消失，只是輕輕去除而已。答案是用來切大蒜、洋蔥的不鏽鋼刀。

將不鏽鋼刀放在水龍頭下沖水，用菜刀流下來的水來沖洗雙手及手指，這樣就可以快速消臭。（尹嘉蔚攝）

只要將不鏽鋼刀放在水龍頭下沖水，用菜刀流下來的水沖洗雙手及手指，這樣就可以快速消除臭味。原因是大蒜/洋蔥的硫化物與不鏽鋼刀的鐵離子結合，可分解氣味。當然，不只是刀，只要是不鏽鋼製的碟、湯勺、湯匙、叉子等都可以這樣利用。如果是韭菜、薑等味道，也可以用流過不鏽鋼器具的水來消除。雖然市面上很早已經有不鏽鋼皂，但直接用家中的不鏽鋼刀/器具更省儉，也是方便的選擇。

參考資料︰HEHO/SAGA TV