冬天湯水食譜｜胡椒腐竹粟米蓮藕湯暖胃驅寒　2情況別飲+胡椒處理

冬天湯水食譜｜冬天湯水不能缺少胡椒湯，胡椒豬肚湯、胡椒腐竹排骨湯是冬天驅寒暖胃恩物，素湯水以粟米及蓮藕代替，加一大塊薑煲湯，不只全身暖和，簡直要令身體熱血沸騰，頓時有「行氣活血之感」。

冬天湯水食譜｜白胡椒搗碎炒過 更香濃暖胃

天寒地凍、手腳冷冰冰？這時候喝碗熱呼呼的胡椒湯可讓身心舒暢。白胡椒是冬天湯水的常備材料，先將白胡椒用白鑊，以小火炒至微焦，再將胡椒搗碎使用，炒過的白胡椒更有暖胃的效果，湯水味道也會更香濃。此外，腐竹除了煲糖水，也可成湯料，它的蛋白質含量比豆漿和豆腐還要高，將腐竹加入湯水中，可增加甘潤的味道及綿滑的口感。

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

食譜 胡椒腐竹粟米蓮藕湯（煲） 材料 白胡椒1.5湯匙、乾腐竹50克、粟米1條、蓮藕半條、薑1大塊、水2升、鹽適量 做法 1.將白胡椒用白鍋炒香，然後樁碎。 2.將粟米剝皮，留最後一層衣。蓮藕洗淨切塊。 3.乾腐竹用溫水浸軟備用。 4.煲滾水，除了腐竹外，加入全部材料。 5.將熄火10分鐘前，放入乾腐竹。 6.加鹽調味完成。

胡椒：性熱，味辛，歸胃、大腸經，能散腸胃寒邪，祛寒，減反胃嘔吐、食慾不振及大便溏薄等，胡椒是常用的調味品，少量食用，可增進食慾。

腐竹：黃豆製品，有鮮貨及乾貨之分。黃豆味甘，性平，有補肝養胃，滋潤強壯，長筋骨，悅顏面，延年益壽的功效。

粟米：味甘淡，性平，有健脾開胃、美容的功效，可降血糖及降膽固醇。

粟米：適合大部分人食用，特別是高血脂症、高血壓、動脈硬化、冠心病、習慣性便秘、肥胖、脂肪肝等患者。

生蓮藕：性寒，煮熟後味甘，性溫，有生津止渴、清熱除煩、養胃消食、養心生血、調氣舒鬱的效用。

陳俊傑中醫師對「胡椒腐竹粟米蓮藕湯」食用建議︰

～此湯可驅寒暖胃，清積熱，是屬性平和的湯水

～若有感冒和咳嗽時避免飲用。

～冬季一星期可飲一至兩次，大部分人適用。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



