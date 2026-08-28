飲咖啡貼士｜研究證咖啡油脂增壞膽固醇　2沖法易傷心血管 點飲好

咖啡好處｜咖啡上有一層咖啡油脂（crema），是不少喜歡飲齋啡的人特愛品嚐的黃金泡沫，不過《歐洲心臟病學會》有研究指出咖啡油脂中的咖啡醇，可使血液中的三酸甘油酯和膽固醇濃度增加，而利用一種沖泡方法會對心血管更健康。總體而言，每天喝1至2杯咖啡，並不會讓膽固醇上升。



咖啡油脂中含咖啡醇，研究指人體攝取後可能增加血脂量。（Unsplash）

20年針對50萬人研究 咖啡與膽固醇、心臟健康有關

一項發表在2020年《歐洲心臟病學會》期刊上，研究進行長達20年的調查，針對50萬名健康人士，年齡介乎在20至79歲的挪威男性及女性，所有參與者需填寫有關所喝咖啡數量、種類以及身體健康的問卷，在20年當中有12,621人死於心血管疾病，其中接近一半人死於心臟病。瑞典哥德堡大學公共衞生和社區醫學系Dag Thelle教授指出，喝咖啡與總膽固醇和壞膽固醇（LDL）升高有密切關係，壞膽固醇可能對心臟健康產生負面影響。

咖啡好處｜過濾式咖啡 降心血管病風險達20%

研究人員推測，未經過濾的咖啡，咖啡油脂中存在咖啡醇（cafestol），人體攝取後可能增加血脂量，比過濾後的咖啡多出30倍，但只要經過過濾，便消除了咖啡醇，使心臟和心血管疾病的風險下降。Dag Thelle教授強調，研究為觀察性數據，對於那些已經有膽固醇過高問題的人，若想加以改善，考慮用濾紙沖泡咖啡。他亦補充喝咖啡不危險，但用過濾沖泡方式較健康。依數據分析，喝過濾咖啡的人相比完全不喝咖啡的人，因心血管疾病致死的風險平均少15%，男性下降12%；女性減達20%，其中死亡率最低的族群每天喝1-4杯過濾咖啡不等。相關文章︰咖啡好處｜研究指黑咖啡降心臟病風險日飲幾杯？7好處減認知障礙

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咖啡好處｜意式濃縮、濾壓壺咖啡 較多咖啡醇

另一項研究發表在2022年4月《英國醫學期刊》報告，挪威學者調查2萬多名40歲以上的成年人喝咖啡的習慣與血液中總膽固醇的關係，並比較4類沖泡咖啡的方法，因應沖泡方式不同，對總膽固醇多寡皆有影響。

咖啡經過過濾，便消除了咖啡醇。（Unsplash）

沖泡咖啡4方法對總膽固醇影響 咖啡醇/咖啡白醇影響 總膽固醇影響 意式濃縮（如咖啡機沖） 高壓沖泡的咖啡，油脂中的咖啡醇（cafestol）和咖啡白醇（kahweol）濃度較高 可能增加血液中的總膽固醇水平 過濾式（如掛包、手沖） 用「濾紙」沖泡咖啡，咖啡醇的含量則較少 該研究指女性喝「過濾式」咖啡也會造成血液中的總膽固醇上升，男性卻不會 煮泡式（如法式濾壓壺） 長時間用水煮泡咖啡粉，咖啡油脂中的咖啡醇和咖啡白醇濃度較高 可能增加血液中的總膽固醇水平。 即溶咖啡 幾乎不含咖啡醇或咖啡白醇 不會造成膽固醇上升

煮泡式咖啡、濃縮咖啡中的咖啡醇濃度較高。（Unsplash）

阿拉比卡豆較多咖啡醇

此外，咖啡豆的品種也有影響，阿拉比卡豆（arabica）含有較多咖啡白醇（182-1265 mg/100g）及咖啡醇（182-1308 mg/100g）；羅巴斯塔豆（robusta）含有較少的咖啡白醇（151-363 mg/100g）和咖啡醇（0-20 mg/100g），故此阿拉比卡豆沖泡的咖啡較易造成膽固醇上升。至於，即溶咖啡幾乎不含咖啡白醇及咖啡醇。關注即溶咖啡︰消委會｜30款咖啡粉只有1款不含致癌物 雀巢含量最高多IKEA近8倍

參考資料︰SAGE Journals April, 2020 / HEHO / 英國醫學期刊 April, 2022