烚蛋貼士｜平底鑊慳水烚蛋法只需1厘米水高　極易掌握溫泉蛋都得

烚蛋，不外乎都是把雞蛋放進一大鍋水裡，按所需熟度調節烹調時間。溫泉蛋、溏心蛋、烚蛋等通通都試過了，想不到最近竟學到一個極慳水的新方法，不用一大鍋水，只需在平底鑊注入1厘米左右深的水，就能成功烚蛋！

攝影：鄧穎琪



twitter上曾有位名為「柔肌」的日本網民分享自己烚蛋的貼士，她說自己每天都吃水煮蛋，只用平底煎鍋就能烚蛋，所需水量極少，無需覆蓋全隻蛋，都一樣成功。烚起後馬上泡冰水降溫，防止雞蛋一直熱下去之餘，亦更輕鬆剝殼。她試完這個方便的方法後，天天都食蛋，不知不覺間讓家裡的蛋消耗量很大，但她認為這個實在是她所試過最簡單的烚蛋法。

請按下圖睇慳水烚蛋法的秘技：

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溫泉蛋如何烚？

筆者實試前曾想過，水只浸到蛋的少半高度，會不會令蛋的熟度不一呢？不過，結果是整顆蛋都均勻熟透，果然成功烚到生熟度剛好的蛋，十分方便。有指這個方法之所以有效，原理是利用蒸氣的熱力把蛋悶熟，多於用熱水把它烚熟，因為蒸氣的溫度較熱水高。雖然我用的是比較小的平底鑊，但其實用同等水量，相信烚6隻蛋都可以。今次烚的是熟蛋，不過筆者亦試過誤打誤撞烚到溫泉蛋，首先水不要大滾，略滾時就轉小火加蓋烚，最後再關火焗5分鐘、浸冰水，如此一來就是溫泉蛋了！

twitter：totsuzen_kuru