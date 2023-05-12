婦女健康｜陰道感染或因酸鹼失衡而起　多吃「這食品」有助預防

如果你對益生菌的了解，只限於知道乳酪裏有很多益生菌，吃下去有益腸胃健康，這並沒有錯。不過益生菌的好處可不僅於此，它們還能幫助女性降低陰道重覆感染的機會。一般人總是把「細菌」和「壞東西」劃上等號，事實上不全然是這樣，尤其是陰道。女性的外生殖器，佈滿具有保護作用的細菌。



休士頓衛理公會醫院婦產科醫生維亞斯（Anuja Vyas）說：「陰道微生物基因體或是微環境，是個大多數是細菌的動態生態系。細菌之外，也有黴菌，甚至有病毒。」

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他解釋，陰道內常見的細菌包括：鏈球菌、葡萄球菌、加德納菌，但最主要的是乳酸桿菌。通常陰道內的細菌超過70%是乳酸桿菌。乳酸桿菌會在陰道內產生乳酸和過氧化氫，形成酸性環境。

佛羅里達中央大學醫學院婦產科臨床教授亞古里歐（Anthony Agrios）說，當所有細菌和諧共存時，維持了陰道的酸性狀態。

這對陰道健康非常重要，維亞斯表示，「如此，才能夠保護女性較不易受到因性行為傳染的病原體感染。」那些導致感染的病原體在偏中性的環境裏，更為活躍。

一旦陰道的酸性平衡被打破，就會出現陰道分泌物增加，灼熱、搔癢，對壓力敏感，陰道與外陰部腫脹等症狀。同時，將更容易發生尿道感染，或是細菌性陰道炎、黴菌感染、性病。

另外，有些抗生素、荷爾蒙避孕藥、陰道沖洗液，甚或精液，也會打亂陰道內細菌該有的水準。這個時候，益生菌就英雄有用武之地了。

酸鹼度大多能自我平衡

根據美國國家輔助整合健康中心（NCCIH）的資料，益生菌是具有活性的微生物，口服或是外用時，都有益健康。

亞古里歐說，益生菌是對人體好的微生物，益生菌通常包含多種類的細菌，能夠提升內在環境的穩定程度。「如果因為某些原因，陰道特定的正常細菌沒有了，益生菌可協助流失細菌再生成，將菌叢補充回來。」

維亞斯表示，大部份的女性不需要為了維持陰道健康，而特別進行預防性的處置。陰道幾乎都會在酸鹼度失去平衡時，進行自我校正。但是如果你為酵母菌（黴菌、念珠菌）重覆感染或細菌性陰道炎經常復發所苦，那麼，規律服用益生菌，將有助改善這惱人情況。

挑選乳酸桿菌含量高的補充品

坊間針對女性推出的益生菌品牌很多，亞古里歐指出，「大部份的益生菌產品配方，都含有多種菌種，因為它們都是在腸道或陰道內的自然組成。」不過他建議消費者，最好買乳酸桿菌含量較高的產品，「因為它是維持陰道酸鹼度最重要的菌種。」

一項今年4月發表在《微生物學前沿（Frontiers in Microbiology）》期刊的研究也提到，乳酸桿菌在維持陰道微生物菌叢的平衡與健康方面，扮演關鍵角色。

亞古里歐說，酵母菌和導致細菌性陰道炎的細菌，都在乳酸桿菌低下、鹼性環境下，特別容易滋長。「額外供應乳酸桿菌，可以抵禦酵母菌入侵，也能抑制害菌繁殖。」如果你現在正因不同的發炎狀況在吃抗生素，補充益生菌可以預防陰道裏自然菌叢發生混亂。

若是想由飲食獲取益生菌，進行陰道保健，可選擇乳酪格。「益生菌最自然的狀態，是在含有活的益生菌的乳酪裏。」亞古里歐表示，其中有着大量的乳酸桿菌。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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