腎病｜捱夜傷肝更傷腎　可致6大傷害　更易腎衰竭血糖失控患痛風

連假到來，許多人趁機熬夜追劇、打電動，但長期熬夜不只「爆肝」，還超級「傷腎」！台灣腎臟科醫生洪永祥引述調查指出，台灣是全球第二晚睡國家，僅次於葡萄牙，熬夜對腎臟造成「6大重傷害」，不僅破壞腎功能，甚至可能導致洗腎。



台灣三軍總醫院腎臟科兼任主治醫生洪永祥在個人Facebook發文表示，台灣不少商家在晚間10點後仍有營業，夜生活精彩，人們就算沒出門，也常熬夜滑手機、追劇，晚睡與熬夜早已是全民運動。據《ACNielsen》2005年針對全球28國消費者的網絡統計調查顯示，台灣是世界上第二晚睡的國家，有近7成人超過晚上12點還未入眠，僅次於葡萄牙人。

調查也顯示，最晚睡前十名國家中，亞洲國家就佔了7個，剩下的是以長時間午睡聞名的地中海國家，如葡萄牙、西班牙及意大利，因此嚴格來說，真正晚睡且嚴重睡眠剝奪是亞洲人，而亞洲人中台灣就是第1名了。

捱夜其實不易傷肝，在「傷腎」方面的狀況更是不容忽視！（按圖了解）

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洪永祥說，大家都以為熬夜會爆肝，但事實上熬夜對於腎臟的破壞更甚於肝臟，調查更顯示58歲左右中年人若睡不足5小時，竟有近2成人在短短11年內腎功能下降逾30%，但若睡足7~8小時，則只有11.48%的人腎功能下降超過30%，顯示熬夜以「非常有感的速度」讓腎功能惡化。

1. 直接破壞腎臟

長期熬夜可能會直接引起腎臟的損傷和功能障礙。熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，也會降低腎臟的血流速跟含氧量，讓腎臟沒得休息，增加腎臟處理代謝產物和廢物的負擔讓腎臟過勞而功能衰退。

2. 血糖失控與糖尿病風險增加

在台灣洗腎第一名的原因是糖尿病，即使規則服藥或打胰島素，但只要一熬夜隔天血糖就爆表。長期熬夜也會增加罹患糖尿病的風險，當睡眠時間減少或睡眠品質下降，會影響體內的血糖調節，導致血糖上升，最終導致糖尿病的發病。

洪永祥解釋，正常來說，早晨約7~8點時，身體會開始分泌「壓力荷爾蒙」皮質醇，幫助身體分解肝醣、脂肪，變成血糖來補充一天所需能量，此時血糖會升高。而在晚上11點至凌晨2、3點時，是皮質醇最低的時候，血糖則會降低，讓身體進入休息的狀態。

這些激素同時也會配合「睡眠週期」來更改分泌的時間，所以如果睡眠不正常、飲食不規律，激素亂掉，很可能就會讓血糖一直維持在高點。

3. 讓血壓升高導致腎功能惡化

熬夜干擾人體生物時鐘，進而導致人體分泌的荷爾蒙和神經傳導物質發生異常，長期熬夜會導致腎上腺素分泌過多導致血壓升高，影響血壓的調節。這種血壓升高可能會對腎臟造成壓力，導致腎絲球硬化，進而導致腎臟損傷和功能障礙。

4. 腎結石形成與痛風的發作

腎結石與痛風是兩種常見破壞腎臟的疾病，也與熬夜有一定關係。據研究，熬夜會增加尿酸產生，最終形成腎結石，尿酸一高痛風的發作頻率也增加；熬夜還會降低鈣吸收率、干擾腎臟水分代謝，進而導致腎結石形成。

5. 泌尿道感染

熬夜導致免疫能力下降外，也會干擾腎臟和尿道的正常功能，導致夜間頻尿、身體脫水、尿中蛋白質與糖分的滲漏增加進而促進細菌感染的發生。

6. 蛋白尿與慢性腎臟絲球炎

熬夜會造成免疫系統的混亂，導致腎臟腎絲球處再一個高度發炎狀態，造成嚴重的蛋白尿與尿潛血，進而影響腎臟的功能，最終導致慢性腎絲球炎的發生。

洪永祥建議，想擁有健康睡眠，應努力做到以下幾件事：

．晚間11點前入睡，睡足6~8小時，可以設入睡鬧鐘，提醒睡覺時間到了，別再追劇滑手機

．入睡時除關黑燈光，也別把手機筆電帶進臥室，因手機或筆電藍光會抑制褪黑激素分泌，打亂夜間睡眠週期

．睡前不要運動、喝刺激性茶飲與吃宵夜，這也會影響到睡眠品質

．起床後曬5~10分鐘陽光，可讓生理時鐘的日夜週期更健康且規律

．規律運動與每天靜坐冥想，對於睡眠有極大的幫助

．若有胃食道逆流、打呼、呼吸終止、夜間頻尿等打擾到睡眠，務必積極矯正

．若真的還是有睡眠困難，可以尋求神經與精神專科醫生的幫助。



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