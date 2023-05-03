便秘｜狂吃益生菌也沒效？別當它是瀉藥　4件事做到排便就順暢

現代人工作忙碌、壓力大，加上飲食不均衡，經常是一肚子大便，卻老是「上不出來」。不少人為此狂吃益生菌，但往往怎麼吃都沒效，來自台灣的外科醫生江坤俊直指，吃益生菌改善腸胃道菌叢，需要4～6周時間，當你已經便秘，「臨時抱佛腳吃好幾包也是沒用的」！



醫生江坤俊在《江P醫件事》表示，許多人想靠吃益生菌、蔬菜來解決便秘問題，卻沒有回到問題核心—為甚麼你會產生便秘？江坤俊說，從醫學角度來看，「1天3次」到「3天1次」都算是正常排便的範圍，但若是1周大便少於3次、解便後仍有排不乾淨的感覺，或是大便乾硬，就有可能是便秘。

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他表示，排便順暢有4個要件：

1. 大便有量：要吃膳食纖維；



2. 大便要軟：攝取足夠水分；



3. 大便要滑：補充適當油脂；



4. 腸胃的正常蠕動：多運動。



許多人想抗益生菌解決大便不順的問題，但吃下去卻看不到成效，這是因為「吃錯了！」江坤俊說，想靠吃益生菌改善腸胃道菌叢，需要4～6周時間，所以在便秘狀態下，「臨時抱佛腳」連灌2包、3包益生菌，也是沒有用的，疾呼：「別把益生菌當瀉藥來吃！」

除此之外，也有人會質疑：怎麼吃了很多青菜，還是「大不出來」？江坤俊解釋，如果沒有適當的水分，糞便也不容易排出，所以想讓解便順暢，除了多吃青菜，也應該多喝水。

而除了多運動之外，也可以嘗試按摩腹部去促進腸胃蠕動。可先喝一杯溫開水，接着從右下腹的盲腸處開始，先往上、再往側面而下，「逆時鐘」順着肚子按摩，就可以有效刺激腸胃蠕動。

長期便秘會導致膚色暗沉、引發痔瘡，甚至可能演變為大腸癌。平常也可以注意便便的形狀，以此判別身體的健康狀況。來自台灣的中醫師樓中亮曾發文表示，最佳的大便形狀是像香蕉，且表面光滑；若是斷成一節一節的，表示大便在腸道滯留得較久，或是肛門括約肌無力。

如果是顆粒狀的小硬球，代表糞便已在腸道滯留過久，水分被過度吸收，意味着腸道蠕動速度過慢，糞便中的有毒物質已大量累積在體內了。而若是柔軟塊狀或是水瀉大便不成形，則是腸道吸收出現問題，也可能是病菌感染或是腸躁症。

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