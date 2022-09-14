女性健康｜私處有異味屬正常？過度清洗易乾燥？4招正確清潔原則

每天洗澡的時候，你都怎麼清理私密處呢？有時發現會有一點味道，那是正常的！



因為私密處會有分泌物、汰換表皮細胞，以及汗水、尿液、皮膚油脂的混合，再加上弱酸的環境，所以會有一種酸酸的氣味，如果距離30公分之外的人聞不到，那都還屬於正常範圍。千萬不能夠因為要消除味道，而過度搓揉、清潔陰部，那可能會導致異味更加嚴重。

私密處清潔4招（按圖👇👇👇）

+ 5

外陰部的酸鹼值約為PH5、陰道內的酸鹼值約為3.8～4.5，洗得太乾淨，會破壞酸鹼平衡，讓陰部瘙癢，而陰道內的益生菌也會因為酸鹼改變，讓壞菌更容易入侵、引發感染，以下提供四個建議輕鬆維護私密處的衛生：

1. 洗劑避免非必要添加物

使用清潔力較強、強調美白、抗老等功能的產品，反而可能導致私密處發癢、發炎、產生更多異味。可以選用清水、弱酸的清潔液，減少肌膚可能受到刺激的機會。

2. 清洗時間不需拉長

清洗時間不需要特地拉長，選擇溫和保濕又能輕鬆沖洗的產品，就能達到清潔效果。

▼白帶顏色分辨身體狀況（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 3

相關文章：女性健康｜白帶變灰白色現異味陰道炎所致！預防變色要做好兩件事

3. 勿過度清洗

過度清洗會讓私密處的黏膜黏液不足，失去防護力。女性的私密處跟肛門、男性的包皮內部，甚至是口腔黏膜、眼睛黏膜都會分泌黏液來保護細膩的黏膜皮膚，並且阻擋外來細菌等物質。如果過度清洗，反而會容易撓癢、乾燥，讓細菌更容易入侵。

4. 動作輕柔減少侵入性清潔

減少不必要的清潔道具或深入式的清潔動作，減少私密皮膚受傷、酸鹼值破壞的風險。

相關文章：念珠菌｜內褲易生菌致陰道炎3疾病 洗揀底褲6須知護墊勿日日用？👇👇👇

+ 32

發現私密處有任何異狀 請儘快就醫

如果私密處的氣味開始變得比較刺鼻，或是分泌物開始有異狀，顏色從透明、清白色，變成黃色或綠色等其他的顏色，千萬不要用更多的保養品、清潔劑來「調味」，或是「消色」，請馬上到婦產科看診，才不會錯過黃金治療期。

延伸閱讀：

女性如何避免陰道感染？醫師：四個時期私密處「酸鹼值」不同

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」