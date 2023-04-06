更年期｜停經女性提防骨質疏鬆！死亡風險堪比乳癌3期　預防靠2招

女性約於40歲過後，「更年期問題」會逐漸找上門，不只熱潮紅、盜汗、心悸、陰道乾澀和心情低落等症狀，醫生更提醒要注意「骨質疏鬆」問題。研究顯示，每2個停經婦女，就有近1位罹患骨質疏鬆症，如果置之不理，日後一旦演變成骨質疏鬆性骨折，死亡率相當於乳癌第3期。



女性約於40歲過後，「更年期問題」會逐漸找上門。台灣安南醫院婦產科醫生陳昱任分享近期案例，一位45歲婦女過去無內科疾病，且常和親友出門旅遊，生活過得舒適自在。

但最近幾個月，她身體突然常感不適，症狀包含全身痠痛、半夜難入眠、情緒不穩易發怒，甚至開始覺得憂鬱。加上身體常有熱潮紅、盜汗、心悸、頻尿和尿道燒灼等現象，就連與先生愛愛，私密處都極度不舒服，諸多情形導致她無法正常上班。

為此，這位婦女輾轉於精神科、復健科、中醫科跟內科看診，但症狀都沒有太大的改善，反而讓她誤以為自己罹患罕見疾病。所幸，到婦科求診後，確診為女性常見的更年期症狀，在適當藥物介入治療後，身心不適終獲得緩解，再次回歸自在日常。

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40後進入更年期，慎防骨質疏鬆

陳昱任表示，研究統計有8成婦女過了40歲之後，會逐漸出現更年期症狀，原因是受到雌性荷爾蒙分泌減少影響，連帶可能產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠、心情低落及易怒等情形，其中又以潮熱、盜汗及心悸最為常見，嚴重者甚至影響正常生活作息。

除常見的更年期症狀外，陳昱任提醒「骨質疏鬆」也不容輕忽。停經後受雌性荷爾蒙減少影響，加快了骨質流失速度，研究顯示，每2個停經婦女，就有近1位罹患骨質疏鬆症，所以建議更年期前後的女性朋友，可提前讓專業醫生進行骨折風險評估，必要時再施行骨質密度檢查。

陳昱任強調，若確診為骨質疏鬆症，需要早期藥物介入治療，如果置之不理，日後一旦演變成骨質疏鬆性骨折，死亡率跟乳癌第3期患者不相上下，甚至有可能一跌不起，千萬不可等閒視之！

至於如何預防骨質疏鬆症，他認為平時就應多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質，比如乳品類、高鈣豆製品與深綠色蔬菜等，並留意不食用咖啡因過量的食物，且需適度做負重運動，最重要的是生活作息要正常。

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預防骨質疏鬆的飲食

1. 減少體內鈣質流失

●少喝咖啡、濃茶、可樂、朱古力、汽水；

●少吃醃漬品與太鹹的食物；

●少吃速食食品，如泡麵。



2. 多選擇鈣質含量豐富的食物

●黃豆類製品（不含豆漿）：豆腐、豆乾、豆皮、凍豆腐等；

●核果類：核桃、杏仁、花生、蓮子、腰果、開心果等；

●深綠色蔬菜：山芹菜、青江菜、菠菜、小白菜、秋葵等；

●乳製品與蛋類：牛奶、雞蛋、乳酪、芝士等；

●連骨／帶殼吃的海鮮：生蠔、文蛤、螃蟹、蝦、鰻魚、虱目魚等。



陳昱任補充說道，有需要時亦可適當補充雌性賀爾蒙。他舉臨床實例，多數患者在適當使用天然雌性賀爾蒙後，不僅大幅改善生活品質，身心更恢復至年輕時期之舒適、自信感。不過雌性賀爾蒙的使用需經過專業醫生評估，以減少血管栓塞、癌症及失智症風險。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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