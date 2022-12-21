煮薑茶湯圓貼士｜米芝蓮級薑糖水用小黃薑　煮湯圓4招不黏不爆開

煮湯圓，少人鑽研襯湯圓的薑糖水（紅糖薑茶）如何烹調。切幾片薑、加塊片糖煮埋一鍋畢了。然而，一碗經研究過的薑糖水，它的成本比湯圓更高，值得花心思考究。我們跟米芝蓮推介甜品店師傅煮薑糖水，味道果然不同凡響。



平日食湯圓只當是普通的甜品，冬至吃湯圓卻賦予它別具的意義。冬至大如年，湯圓象徵了闔家團圓、凡事圓滿。

薑茶湯圓，少人鑽研襯湯圓的薑糖水（紅糖薑茶）如何烹調。學米芝蓮推介甜品店師傅煮薑糖水，味道果然不同凡響。

薑糖水/紅糖薑茶用小黃薑 驅寒暖胃活血

記者看過一個訪問，佳佳甜品店的招老闆教大家煮湯圓。不過，更吸引人留意是他分享煮薑糖水的技巧。招老闆建議用小黃薑，不是成熟的老薑，因小黃薑的香味更突出。「將小黃薑和合適比例的水放入攪拌機，想辣就下三分之一的水，想不那麼辣就各用一半。攪拌後用濾袋隔渣成薑汁，薑汁再加清水煮，放入片糖拌煮免黐底，水滾後隨即熄火，便有充沛的薑味，如煮太久反而辣味蓋過薑味。」

其實，薑糖水（紅糖薑茶）在中醫食療上也甚具功效。在天氣寒冷的日子，喝薑糖水、紅糖薑茶有持續地暖身、驅寒、暖胃、活血、補虛的作用。但素日不宜多飲，防止喉嚨痛。

小黃薑，薑細而香，少薑渣，留皮洗淨用。

減燥熱留薑皮 古早糖香用紅糖

記者喜歡喝薑糖水，於是依樣畫葫蘆學煮。在菜市場上看到檔販賣「小黃薑」，兩大塊大概賣$10.5。註冊中醫師潘仲恆曾叮囑，薑是熱性的，而薑皮屬微涼，連皮共食吃能保持薑藥性的平衡。想減低燥熱，留皮洗淨可用。薑皮利水祛濕，與薑肉入藥或入饌能相輔相成，留皮洗淨便可用。此外，記者用了天然古法紅糖代替片糖，純粹覺得顏色更吸引，感覺更有「古早味」亦有糖香。煮完糖水，才煮湯圓。

按圖有示範︰

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【薑茶湯圓食譜】

材料︰小黃薑1大塊（約105克）、水（榨薑汁）150毫升、天然古法紅糖20克、清水1杯（250毫升）。

*分量/味道可自由調整。

做法︰

1.洗淨小黃薑，不用去皮，切細塊，放入攪拌機。

2.加水攪拌至順滑，用隔渣袋濾出薑汁。

3.薑汁、清水放入鍋，用大火加熱。

4.冒煙後加入紅糖煮溶拌勻，水滾即熄火完成。

薑糖水（紅糖薑茶）有持續地暖身、袪寒、暖胃的作用。

不黏不爆煮湯圓4要缺 不用溝凍水煮

煮湯圓的時間實際上很短，全過程只是兩、三分鐘。不弄穿湯圓皮，不亙黏也不爆開，箇中只有小技巧，不用執着用「點水法」（溝凍水煮），湯圓也會煙韌，因為糯米食品本身的口感與特性已是煙韌。緊記煮急凍包裝的湯圓，切勿解凍，一定要滾水落。記者試過在凍水時將湯圓放入鍋，糯米皮會隨水溫升高然後化開。所以，大滾水下湯圓是必須的。當湯圓浮起，等片刻見些許發脹，隨即撈起，放入已煮好的薑糖水內防止黏黐。煮完湯圓的水不要再用，因為其中已佈滿了糯米粉，濁而味差。薑糖水、湯圓分開煮，才能成就美味的薑汁湯圓。

不亙黏、不爆開、保持煙韌，煮湯圓4要缺︰

要缺1︰湯圓勿解凍。

要缺2︰大滾水放湯圓。

要缺3︰浮面後待微脹，即撈起放入薑糖水。

要缺4︰糖水、湯圓分開煮。



煮完湯圓即撈起，放入薑糖水內防止黏黐。

最後，榨了薑汁後的薑渣，記者留起裝入玻璃瓶，注入食用油，製成薑油、薑蓉留待日後炒餸調味。

榨了薑汁後的薑渣可重用製成薑油、薑蓉。