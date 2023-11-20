糖水熱量｜15款糖水熱量紅豆沙湯圓第4　花生糖水第2 附4招健康食

天冷時甜滋滋的熱湯很讓人難以抗拒，營養師提醒，糖水除了添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡製造出濃稠的口感，暖心暖胃的同時，也要小心熱量的攝取。



台灣衛生福利部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量，不宜超過總熱量的10%，降至<5%更好。以總熱量1200kcal為例，每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。另外，糖水除了添加許多精製糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊就是油脂含量比較高的糖水。

15款糖水熱量排行（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏在ace專頁中發文分享，以一碗約350ml估算，15款熱糖水的熱量圖鑑如下：

1. 綜合燒仙草：429 Kcal

2. 花生糖水：427 Kcal

3. 綜合豆腐花：420 Kcal

4. 小湯圓紅豆沙：405 Kcal

5. 芝麻糊：403 Kcal

6. 紫米紅豆沙：355Kcal

7. 紅豆沙、綠豆沙：345 Kca

8. 杏仁茶：315 Kcal

9. 薑汁奶茶：305 Kcal

10. 薑汁甜豆腐花（無加料）：300 Kcal

11. 芋頭椰汁西米露：262 Kcal

12. 楊枝甘露：254 Kcal

13. 桂圓紅棗茶：215 Kcal

14. 燒仙草（無加料）：150 Kcal

15. 冰糖銀耳紅棗：90 Kcal



糖水大致歸為三類：👇👇👇

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另外，選擇少糖、高纖、學會拆解吃下的食物種類，高敏敏加碼提供5個吃熱糖水更健康的方法。

1. 盡量選無料、無糖的甜品，一樣有暖身暖心效果，例如：無糖燒仙草、純銀耳露。

2. 挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子、薏仁等，避免加工甜品，減少熱量。

3. 跟親友分食，分散熱量、增進感情。

4. 吃完之後多散步走動，加速消耗熱量。

5. 調整吃的頻率，偶爾吃可以，不建議天天吃。



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