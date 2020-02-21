【薑】暖身紓緩感冒2種人不宜　4類薑不霉不乾保存法一定去皮食？

吃薑，可驅冬寒；可除夏濕。薑若是保存不當，容易乾癟及發霉，坊間建議將薑丟入雪櫃便解決問題，但非所有薑也適合冷藏！

薑是常用調味，生薑解感冒的能力比其他薑種好，健脾的番薯糖水搭配甜薑湯有助「解春困」，使人神清氣爽，雖則平凡味卻是暖心的人間美食。初春的天氣忽冷忽熱，最容易感冒生病，早上一杯紅糖生薑茶可溫經活絡、散寒和胃，但易上火及喉痛的人士不宜飲用。在料理時下幾片薑爆香，也大大提升菜餚的香味。

子薑、粉薑、老薑及薑母較常見，「生薑」泛指薑齡較短的薑。（Brett_Hondow/Pixabay）

薑主要分四類，子薑、粉薑、老薑及薑母，「生薑」泛指薑齡較短的薑，子薑比生薑年青，採收的時間不同，特性也截然不同。

你認識薑嗎？請點擊下圖先了解四類薑的分別︰

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薑該如何保存？

由於四類薑的種植及採收時間迴異，保存方式亦各異，並非所有薑也適合放入雪櫃。薑也不可置於日曬下，否則易變壞、變乾。一般來說，薑放在乾爽、通風的環境室溫下存放便可，一旦受潮發霉便不可食用。

按圖認識薑的正確保存法︰

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何時要冷凍保存？

請按圖看詳解︰

如果薑發了芽，只要切掉長芽的部分，其他仍可食用，不會有毒，只是薑自身的營養慢慢被耗掉，降低食用的營養價值。若是薑爛掉發霉，便要整塊丟掉不要食用。

薑久放後會長芽，發了芽的薑沒有毒素，但發霉的薑則不宜食用。（Pixaa_9/Pixabay）

吃薑要去皮？

有說薑皮或影響薑的驅寒功效，因此有人會去皮食用，但可能是多此一舉，按圖了解中醫師的解說︰

吃薑有甚麼好處？你適合吃薑嗎？

陳俊傑醫師在以往受訪時表示，凡是薑類都屬溫性食物，功效類似，但重點不同。生薑（泛指薑齡較短的薑）解感冒的能力比其他薑種好，老薑比其他薑生溫熱，可溫胃及驅寒，薑母的溫熱度介乎老薑及生薑，食療採用生薑或老薑皆可。食用各樣薑，可緩解受寒而引起的輕感冒，但（1）經常夜眠、（2）易有虛火的人不宜多吃薑。

老薑比其他薑溫熱，可溫胃及驅寒，易上火的人不宜多吃薑。（Couleur/Pixabay）

按圖再有詳解薑的好處，了解自己是否適合吃薑︰

參考資料︰《神奇薑療力》 /台灣好食材/厚生市集