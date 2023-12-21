冬至湯圓｜自製低卡豆腐湯圓 10粒熱量低過1粒甜餡湯圓 腎病忌2款

寒冷的冬天最適合來1碗熱呼呼的湯圓，溫暖你的胃！12月22日是今年冬至，你已經想好要吃什麼餡料的湯圓了嗎？市售湯圓口味五花八門，總讓人選擇障礙，但一不小心吃多、吃急了，恐引發熱量超標、腸胃不適、吞嚥困難等問題。



台灣台北慈濟醫院營養科營養師林書婷提供1款以豆腐為食材的自製低卡湯圓，讓民眾歡度冬至佳節也能吃得安心又健康。

冬至為何要吃湯圓？冬至禁忌（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：冬至冷知識｜傳統習俗吃湯圓背後故事有洋蔥？湯圓妙用測生仔或女

湯圓內餡有陷阱！搭配甜湯熱量直直竄

湯圓是全榖雜糧類的糯米製品，內餡不同熱量也有所不一，以大顆芝麻餡、花生餡湯圓為例，1顆大約落在75大卡左右，相當於4分之1碗飯的熱量，若再配上紅豆湯、花生湯等甜湯湯底，熱量就會更高！林書婷示警，湯圓是由糯米粉、油脂與糖等材料為基底製成，食用過量會造成肥胖、影響血糖與消化不良等問題。

為了讓民眾在冬至佳節這天能夠健康吃湯圓，林書婷提供以豆腐為基底的自製湯圓食譜！她解釋，豆腐屬於優質蛋白質，以其取代部分糯米粉，不額外添加油脂，與市售小湯圓相比，相同重量下熱量相對較低，10顆豆腐製湯圓熱量僅約60大卡，做法如下：

1. 先準備90g糯米粉、110g嫩豆腐（每顆湯圓大概3g，約可製作65顆）。

2. 將嫩豆腐加入糯米粉中混合攪拌均勻，搓揉至成團。

3. 把糯米糰搓成小湯圓狀，並撒上少許糯米粉防止沾黏備用。

4. 燒1鍋滾水後放入湯圓，煮至湯圓浮起後，即可將湯圓撈出。

5. 可依照個人喜好變化湯底，如利用桂圓、紅棗來熬煮，或加入喜歡的蔬菜、豆製品、蛋製作成鹹湯圓。



相關文章：中式糖水卡路里｜9款糖水熱量排名 營養師分享食糖水減卡技巧👇👇👇

+ 5

腎病患者2款湯圓不宜 避免喝湯

針對本身有糖尿病、腎臟病和高血脂等慢性病患，冬至時該如何注意飲食調控呢？林書婷說明，原則上若要控制血糖，必須將湯圓的含醣量算在1天的總量中，並跟其他主食做代換。大家要注意的是，芝麻、花生等餡料含磷量較高，腎臟病患者需特別酌量食用，同時湯底含有較高的鈉、鉀離子，也建議避免喝湯。 另外，包餡湯圓的油脂、精製糖含量高，高血脂症患者食用可選擇未包餡的湯圓。

林書婷呼籲，吃湯圓淺嘗應景即可，即便是健康民眾，大顆包餡湯圓一次仍不宜吃超過2顆，小湯圓不宜超過20顆。湯底搭配上，可以選擇無糖豆漿、無糖茶，或是利用紅棗、枸杞、桂圓等食物中來熬煮，不再額外添加精製糖。若煮鹹湯圓，則可多放一些當季新鮮蔬菜、豆腐，藉此增加纖維和蛋白質攝取，均衡營養。

延伸閱讀：

1日維生素C攝取夠嗎？1顆芭樂幫你補足 這樣吃更健康

柚子放冰箱可以保存比較久？ NG做法反而會提早變質

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」