感冒食療｜蔥雞湯能擊退初起感冒？中醫解迷思蔥具療效雞不可亂食

擊退傷風感冒的特效藥在疫情期內經常供不應求，有商人藉此抬價獲利。有病不吃藥，靠吃「蔥雞湯」就能治癒嗎？有人覺得藉蔥雞湯可預防感冒或抗擊初起感冒，究竟它能否成為抗感冒的特效食療？抑或只可當成純粹的家常湯水？註冊中醫師潘仲恆向我們講解。



日料理家蔥雞湯 抗擊初期感冒？

蔥雞湯名聞遐邇，雖是平凡的家常湯食譜，不少人尤其鍾情它的蔥香味，又得到吃雞肉的飽肚感與營養。日本料理研究家藤本なおよ（中譯︰藤本直洋），身兼食療書籍作者、企業及餐廳飲食顧問，她曾分享一道「蔥雞湯」，指可擊退症狀較輕微的初期感冒，可殺菌及抗病毒。由於從小體弱，她常與眾分享自己親身試過並有效的食療料理。

日本料理研究家藤本なおよ分享蔥雞湯做法。（なおよキッチン YouTube）

藤本なおよ【蔥雞湯】食譜（2人份）︰



材料︰京蔥1/2根（約60克，可用其他蔥）、薑1小塊、雞柳3條（雞柳比雞胸肉的脂肪含量還低，亦可換成別的雞肉部位）、雞蛋2隻、鹽少許、雞粉1茶匙、水600毫升。如喜歡麻油，可以在最後淋上少許麻油。此湯也可以用來煮粥。

按圖有步驟︰

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台灣祖傳蔥雞湯 暖身排汗防感冒？

不止日本料理家，台灣亦有不少網民及大廚分享「蔥雞湯」，回憶小時候喉嚨癢或淋到雨，最愛喝到媽媽煮的「蔥雞湯」。將雞煎香後切條，與水放入湯鍋煮滾，加鹽和白胡椒調味再大滾5分鐘，將切好的蔥花加入湯上菜。網民欣賞「蔥雞湯」既快速、美味，又可暖身和大量排汗，是祖傳的防感冒料理。相關文章︰湯水食譜｜蔥雞湯材料做法簡單滾5分鐘即成？祖傳最佳防疫料理

蔥雞湯不是每個感冒中的人都適合飲用，更不宜說成可擊退初起感冒。（photo AC）

蔥只宜風寒型感冒

記者向註冊中醫師潘仲恆查詢「蔥雞湯」的食用療效，是否如坊間所聞蔥雞湯可抗擊初期感冒？潘醫師回覆蔥或可，但雞肉不可。

蔥類，包括京蔥（大蔥）、小蔥，性味辛溫，功效可發汗、通陽（祛病邪）、解毒、殺菌、疏風散寒。蔥白雖有發汗解表的作用，但發汗的作用較弱，故主要用於感冒輕症，或配合其它解表藥作為輔助以助出汗。臨床上常和豆豉、生薑配伍同用。

按圖快速了解︰

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然而，蔥屬於溫熱性食材，若正處於發燒、喉嚨痛、身體處於發炎狀況，不建議再吃蔥、薑等性味偏溫及刺激性食物，以免火上加油。蔥較適合風寒型感冒，因風邪、寒邪（例如凍親、着涼、淋雨而起的感冒），身體畏寒或感冒初期的人。

蔥白有發汗的作用，但作用較弱，主要用於感冒輕症，或配生薑同用。（iStock）

外感初起不宜食雞

中醫辨症論治，有分虛證、實證，並多以實證（由外邪引起，例如風、寒、暑、濕等）居多。雞肉，雞性味甘溫，能補虛溫中（脾胃），適用於虛證（身體機能本身虛弱，氣血陰陽不足），不適用於實證，以免加重病情。故此，外感初起不宜食雞，避免令病情加重。

雖然，蔥、雞的屬性一樣同是溫性食材，但功效有很大分別。因此，蔥雞湯不是每個感冒中的人都適合飲用，更不宜說成可擊退初起感冒。若在平日裡身體無大礙，可吃適量以補充營養，增強體魄。

蔥雞湯可醫初期感冒？ 蔥雞湯非每個感冒中的人都適合飲，不宜說可擊退初期感冒。若在平日裡身體無大礙，可吃適量以補充營養。 蔥有何功效？ 中醫師指蔥類可發汗、祛病邪、疏風散寒，較適合因着涼而起的風寒型感冒，身體畏寒或感冒初期的人。 感冒可食雞？ 雞能補虛溫中，適用於身體機能本身虛弱的人，但感冒初起多是外界因素損傷身體而起，故此不宜食雞。

參考資料︰なおよキッチン YouTube