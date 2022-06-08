湯水食譜｜蔥雞湯材料做法簡單滾5分鐘即成？祖傳最佳防疫料理
撰文：爆料公社
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Ruby Lai在Facebook廚藝公社發文：以前小時候喉嚨癢癢或是淋到雨，最愛喝到媽媽煮香香熱熱的蔥雞湯….
先把大量的蔥花當底預備好，再將雞腿扒爆出雞油後香氣盡出後，再倒入熱水大滾一下，最後淋進大量的蔥花裡，雞肉不需久燉也不用熬煮，快速又美味啊！吃進口裏暖進心裡而對媽媽最好的回饋就是大喝三碗和大量排汗，這道就是我家祖傳感冒前最佳防疫料理～
蔥雞湯食譜（按圖）
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食材：
- 去骨雞腿 兩隻
- 蔥 一把 切丁
做法：
1. 蔥一把切丁
2. 去骨雞腿扒雞皮朝下煎焦香
3. 將雞腿扒取出切成條狀後，再放入熱鍋裡煎半熟後將滾水直接倒入，加鹽和白胡椒調味後約大滾五分鐘
4. 將步驟3倒入切好的蔥末碗裡即完成蔥雞湯料理
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