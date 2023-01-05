溫泉蛋貼士｜免開火杯麵溫泉蛋不失敗貼士　水溫多少度效果最好？

溫泉蛋懶人法不止有加冷水、生粉、廚房紙等，有日本網民分享利用杯麵作烹煮溫泉蛋的器皿，而且所需時間比傳統方法短。記者也來實試，掌握水滾溫度焗煮嫩滑溫泉蛋。

攝影：余曉彤



溫泉蛋成敗靠時間和溫度 杯麵溫泉蛋只需13分鐘？

溫泉蛋因在溫泉中煮成而得名，雞蛋在不燙不冷的溫泉水（約70°C）浸約5-12分鐘，便形成水汪汪的「外生內熟」狀態。假如在家中有嘗試過煮溫泉蛋的話，不難發現其成功率比溏心蛋低，因時間和溫度很難掌握，最終結果大多是雞蛋太熟而敗。

由於溫泉蛋的失敗率高，網上有不少不敗懶人法，記者對於杯麵溫泉蛋最感好奇，全因其做法如同淥杯麵般，注熱水等待13分鐘即成，整個過程完全不需要再加入其他材料或冷水。

日本網民分享利用杯麵作烹煮器皿，13分鐘「淥」出溫泉蛋。

請按圖看杯麵溫泉蛋示範：

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杯麵溫泉蛋90°C水溫「淥」蛋效果佳

傳統煮法的溫泉蛋成功溫度為60-70°C之間，記者考慮杯麵材質的保溫程度，分別嘗試了100°C、90°C及70°C的水溫，結果發現90°C的水溫「淥」蛋13分鐘效果最好；100°的水溫外圍蛋白部分凝固，蛋黃仍是半流心，但並非溫泉蛋的特徵；70°C的水溫完全不成功，敲開仍是生雞蛋。

由左至右：100°C水溫「淥」蛋效果；90°C水溫「淥」蛋效果；70°C水溫「淥」蛋效果。

90°C的水溫「淥」蛋效果最佳，對比開火煮蛋，杯麵淥蛋的確方便。

資料來源：Twitter@chounekutaiki