早餐白粥｜送粥忌炸菜肉丸4類小食免高血壓　醫生推5食物最佳配搭

不少人午晚餐常外食，為了讓腸胃清靜一下就會吃清粥小菜當作早餐，尤其是注重身體保健的長輩更是喜歡。不過，這個看起來清淡養生的早餐好選擇，卻藏著着高血壓地雷。來自台灣的高齡醫學內科傅裕翔醫生在Facebook專頁上和大家分享，吃白粥搭配的醃漬食品和罐頭食品，恐會造成血壓不降反升。



高血壓的患者，因為身體狀況，通常特別會需要注意飲食的營養與均衡。台灣翔展診所院長傅裕翔在「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」提醒，吃粥的時候，也要小心4大類超不建議的配菜。

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高血壓錯誤吃粥配料

1. 醃製、滷製、燻製的食品：

香腸、燻雞、豆腐乳、魚肉鬆、麵筋等

2. 醃製蔬菜

榨菜、酸菜、醬菜、脆瓜等

3. 罐頭食品

鯖魚罐頭、鮪魚罐頭等

4. 加工食品

魚丸、肉丸等

醫生推薦5種食物配搭白粥

吃白粥難免覺得食之無味，因此傅裕翔醫生也推薦幾種適合的配菜，像是像是芹菜、草菇、海帶、玉米、新鮮瘦肉等天然食材，加在粥裡增添風味。也可以佐以胡椒等辛香料，並減少鹽和味精的用量。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃清粥小菜比較清淡？醫曝4類NG配料，讓血壓不降反升】

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