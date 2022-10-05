高血壓｜不等於「血壓高」　屬秋冬沉默殺手　臉部常脹紅也是警訊

高血壓是現代人常見的健康隱憂，血壓長期居高不下，則表示血液對血管造成的壓力過大，若放任血壓升高不予理會，包括體內大血管如腦血管、心血管、主動脈等受損，恐導致心肌梗塞、腦中風或慢性心衰竭等；或是小血管如視網膜、腎臟小血管等異常，則可能引起視力模糊甚至失明、腎臟病變等。台灣桃園義佳診所張義佳醫生表示，平時應定期監測血壓及維持血管暢通很重要。



「血壓高」等同於「高血壓」嗎？ 高血壓標準已下修

高血壓定義為何？根據1項以華人為主要受試者的大型臨床試驗研究發現，如果將血壓控制在130mmHg以下，可以降低26%的心血管疾病風險，此項研究結果也同步刊登於國際權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》上。因此，台灣高血壓學會及中華民國心臟病學會決定跟進美國指引，在今（2022）年正式將高血壓標準下修至130/80mmHg。

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張義佳醫生指出，一般人很容易搞混「血壓高」和「高血壓」這2件事，當身體應付外來刺激，如生氣、危急時刻、頭痛等不適，血壓升高是種暫時性且正常的生理現象；而高血壓是指動脈血壓持續升高，不會單憑1次就認定，需持續測量一段時間、不同時間內測得皆有血壓升高情形，同時必須排除其他如「白袍症候群」或其他生理疾病等可能影響血壓的因素。

藥物治療搭配銀杏葉萃取物 改善末梢血液循環

臨床上在診斷患者高血壓時，也會同時評估是否需要用藥。張義佳醫生說明，如果血壓時高時低，會建議先回歸飲食調整、搭配運動觀察一段時間，如果血壓能順利控制回到正常值，就不須透過藥物改善；若常看到收縮壓高達170、180mmHg，就可能需要先開藥服用，讓血壓數值回到安全範圍，避免腦出血的風險，但也別忘了調整生活習慣，以及平日保養的重要。

南投福倫藥局林澤輝藥劑師表示，會視情況建議高血壓患者，除了服用醫生開立的藥物外，像「循利寧」銀杏葉萃取物，能提供身體充足的血氧，有助改善末梢血液循環，緩解四肢痠麻問題。此出自台灣幾十年的老字號廠牌，經過德國生物科技認證，曾是健保給付的藥物，其安全性、穩定性眾所皆知，也深受醫生肯定。

關於控制及預防高血壓 你不可不知的「SABCDE」6原則

台灣高血壓學會和心臟學會提出「SABCDE」6原則，教導民眾如何預防以及控制高血壓，分別為：

▸S（Salt restriction）：飲食少鹽。



▸A（Alcohol limitation）：限酒，以1週攝取100公克酒精為限。



▸B（Body weight）：減重，BMI控制在24以內，研究顯示，體重每降低1公斤，血壓也能降低1mmHg。



▸C（Cessation of smoke）：戒煙。



▸D（Diet adaptation）：得舒飲食（DASH），掌握高纖、低油和少鹽3原則。



▸E（Exercise adaptation）：運動，1週運動3次，1次30分鐘以上，心跳加速到120至130。



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秋冬轉涼日夜溫差大 更需注意血壓控制

高血壓不分年齡都應留意，尤其近年來，臨床上發現三高問題愈來愈年輕化，通常初期高血壓不會有太大感覺，就像個「沉默殺手」。尤其50歲左右的中年男性身為家中經濟支柱，往往工作忙碌，而忽略身體發出的頭暈、頭痛、頸部僵硬、臉部常脹紅等警訊，若近期合併出現胸悶、胸痛等症狀，更要小心高血壓上身，健康已亮起紅燈。

林澤輝藥劑師進一步補充，由於銀杏萃取物能抗氧化、有助改善血管品質、防止血管栓塞功能，民眾若遇上述身體不適情形，須經由專業醫生、藥劑師了解患者病況，及是否有服用慢性病的藥物，並查看處方箋進行確認，避免藥物發生交互作用後再予以服用。

最後，張義佳醫生提醒，高血壓患者在飲食部分除攝取高纖食物，也可食用含鎂、鈣及鉀食物，如芹菜、堅果、香蕉、牛油果、全穀類、朱克力、柳橙等，都能幫助改善高血壓。隨着秋冬天氣變冷更應控制好血壓，包括注意保暖；天冷清晨避免跑步，早晨起床先在被窩裏動動手腳再下床，雙腳穿鞋、勿直接碰觸到冰涼地面。同時也呼籲大家一起學習如何控制好高血壓，多一份了解，也多一份安全，讓自己和家人，都能平平安安、快快樂樂迎接新的一年到來！

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