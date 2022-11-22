高血壓飲食｜50歲男子天天吃菜血壓仍超標？醫生指這樣吃吸鈉超多

天氣一冷，就會想吃各種鍋物來溫暖身心。醫生提醒，有些火鍋的鈉含量其實非常高，曾有一50歲的高血壓男患者，原本配合醫生要求天天吃菜，血壓控制得宜，卻因冬天以煮火鍋的方式吃菜，血壓從120飆高至150毫米汞柱，相當驚人。



來自台灣的中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》中表示，洗腎者主要是因為罹患糖尿病及高血壓，而冬天一到，大家開始吃起火鍋，當下不覺得火鍋味道鹹，但其實其中鈉含量很高。醫生在飲食衛教時，會建議高血壓病人可多吃蔬菜，因為高鉀能幫助血壓平衡。

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5種鈉含量高的火鍋排名：

．酸菜白肉鍋：500千卡／3600mg

．麻辣鍋：850千卡／3200mg

．薑母鴨：900千卡／2700mg

．羊肉爐：700千卡／2400mg

．麻油雞：1000千卡／1320mg



天天吃菜血壓仍升至150？

不過，陳欣湄曾遇到一名50歲的高血壓男患者，因為平時遵守醫生叮囑天天吃蔬菜，因此血壓控制得宜，但有一次冬天回診，他拿着血壓報告給醫生看時，發現過去血壓平均是120的數值，這次卻突然提高到150。陳欣湄因此詢問他的生活習慣有無變化，患者表示都有配合醫生指示，天天都有吃蔬菜。

避免吸鈉過多 建議這樣吃火鍋

陳欣湄與患者研究很久才發現，原來是因為冬天氣溫較低，患者覺得吃放在盤子裏的蔬菜太冷，因此蔬菜都是加在火鍋裏煮過的，導致他吃下的蔬菜吸附了一堆火鍋湯汁，不知不覺就攝取過多的鈉。後來醫生建議患者，若真的想吃火鍋煮的東西，要準備一鍋溫水，將蔬菜過溫水後再吃，患者執行一陣子後，血壓也果然恢復平衡。

陳欣湄提醒，有腎臟風險或高血壓問題者，吃鍋一定要注意；長期吃太鹹容易水腫，小心高血壓跟腎衰竭找上身。

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