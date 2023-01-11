2023兔年十二生肖運程｜吃對顏色增運勢　鼠龍犯太歲能量弱宜吃…

2023兔年，12生肖在兔年的各自運勢如何？兔年犯太歲生肖包括兔（本命年犯太歲）、龍（害太歲）、馬（破太歲）、雞（沖太歲）、鼠（刑太歲）。玄學家龍震天師傅解釋若要增強個人運氣及健康運，揀對或多吃有利於自己的食物顏色有助改善運勢，以下有具體建議給大家參考。



人人祈願新年有新氣象，縱然世界無可避免與病毒共存，大家也期望自身能百毒不侵，更望口罩令早日撤銷，大家笑臉重現。加強健康運是致富之道，身體健康才可更有能力向目標奮進，吐氣揚眉。

吃對食物顏色催旺運勢

不論是增強健康運及個人整體運氣，著名玄學家龍震天師傅深諳玄學哲理，龍師傅解釋在玄學上，大家常聽見有五行之說，即是金、木、水、火、土，亙生亙尅。12生肖及顏色也有各自的五行屬性，如果選擇有利自己的顏色，包括常吃食物的顏色，可有助「通氣」，當氣通、氣順、運程就更順，有助增旺運勢。

按圖了解12生肖在兔年宜多吃這些食物增旺運氣︰

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十二生肖宜吃：

虎、免︰屬火的食物。

蛇、馬︰屬土的食物。

猴、雞︰屬金的食物。

豬、鼠︰屬水、金的食物。

龍、羊、狗、牛︰屬土的食物。

兔、虎五行皆屬木，兔年木旺；屬豬、鼠的朋友在虎年的能量較弱，會延續至兔年。此外龍、羊、狗、牛，五行屬土，五行之中木剋土，所以土被剋，身也較弱。屬龍、鼠的人在兔年亦犯太歲，沒有信仰衝突者在年頭拜太歲、攝太歲，平日防小人口舌侵犯，保持心情開朗，新一年自然會平安。

兔年病位及化解

龍師傅續指，在2023年流年風水方面，小病位二黑星在正東方，大病位在西北方，因此可在家居及辦公室這兩個位置放置5個銅錢來化解，有助擋煞保平安。

五色食物養五臟

華夏文化博大精深，玄學與中醫均有五行之說，五行對五色；五色主五臟。五行、五色、五臟相互的養生之道，以助提高肺腑器官的抗病能力。紅養心、青綠養肝、黃養脾、白養肺、黑養腎。

龍震天師傅個人簡介：玄學家、作家、頻道主持、潛意識／感情技巧／激勵課程講師，擅長分析命理，傳授溝通技巧，分析愛情疑難等，幫助人生思考，改思改運。