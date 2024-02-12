初三禁忌一文看清　大凶之日「赤狗日」誤犯禁恐帶來貧窮兼惹是非

我們常說「初一早，初二早，初三睡到飽」，大年初三不僅是相傳老鼠娶親的日子，也是過年期間的大凶之日「赤狗日」。在這一天有什麼樣的禁忌與習俗要遵守呢？讓我們一起看下去吧！



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大年初三禁忌習俗1.不熬夜，睡晚一點

相傳大年初三是老鼠娶親日，因此盡量早點睡、晚點起，讓他們順利娶親，也能保佑我們一年平順，但至少下午一點前就要起床。

大年初三禁忌習俗2.不要出門拜年

相傳「赤狗日」會帶來凶惡，如果出門拜年容易和他人起衝突，或者惹得一身口舌是非，因此建議不要出門，在家祭祀神明就好，但倘若要出門拜年，也建議隨身佩帶五帝錢化解凶險。

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大年初三禁忌習俗3.不要宴客、聚餐

因為「赤狗日」的關係，也有「赤貧」的含意，如果在這天宴客或聚餐，恐會帶來貧窮，也會與好友口舌是非不斷。

大年初三禁忌習俗4.祭祀供品不要有芭樂和番茄

無論是在家拜拜或者到廟宇祭祀，盡量不要使用芭樂和番茄，因為這兩種水果籽多不好消化，會隨著排泄排出，傳統上認為較為不潔，所以還是使用當季水果來做為供品最好。

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大年初三禁忌習俗5.避免吃米飯

大年初三也是「穀子生日」，古代農民不會在這天吃米飯，怕影響來年穀物的收成，不過隨著務農人家越來越少，也比較少人會遵守這個習俗了。

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