早餐咖啡｜咖啡護心抗氧化加奶等於白飲？牛奶配3飲品營養大流失

咖啡，是不少人的「精神食糧」，不僅有助提神，當中的天然抗氧化物，更可降低糖尿病、高血壓、心臟病、腦中風、失智症及肝臟疾病等風險。不過，原來它有一大尅星，只要加入咖啡中即使分量不多，也會大大減低其功效，甚至等於白喝！它就是牛奶。除了咖啡，還有兩樣飲品／食品加奶後，抗氧化力大大降低。



咖啡抗氧化物單寧酸 防中風心臟病

咖啡好處多多，主要來自多酚中的綠原酸（Chlorogenic acids，又名單寧酸），是一種天然的抗氧化物，不僅有助燃脂減重，還可預防糖尿病、高血壓、腦中風、心臟病、失智症及肝臟疾病等。但眾多咖啡之中，哪種咖啡含有最多綠原酸？

咖啡豆烘焙時間愈長，抗氧化力會愈弱。(mike-kenneally@unsplash)

咖啡豆烘焙愈久 抗氧化力愈低

據一項研究顯示，測試了一百多種咖啡，其綠原酸含量都不同，最高和最低的相差高達30倍以上。而影響綠原酸的因素，與咖啡豆的烘焙時間有關，咖啡豆烤的時間愈長，綠原酸的含量愈少，因此深度烘焙的咖啡甚至會破壞綠原酸高達90%。不過除了烘焙時間，原來加牛奶，同樣會影咖啡的綠原酸。

Latte抗氧化力比沒加奶咖啡降95%

加入牛奶的咖啡，即使只是少許，也會阻礙其抗氧化活化程度，如Latte（拿鐵咖啡）這類含大量牛奶的飲品，抗氧化力竟降低95%，同時也大大削弱它所帶來的好處，這可能與牛奶中的酪蛋白（Casein）有關。

請按下圖看牛奶不宜加入的3大飲品：

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半茶半奶功效全被抵銷

此外，茶本可有助改善血管功能，但加奶後，保護動脈血管的功効卻受影響；若茶和奶是同等分量的話，更如沒有喝過茶一樣，功效完全被抵銷。

據研究顯示，若茶加入同等分量的牛奶，它本有的抗氧化功效將會完全被抵銷。(joanna-kosinska@unsplash)

朱古力與奶同等分量 抗氧化力剩一半

朱古力亦如是，黑朱古力的抗氧化功效也會因為加入牛奶而降低。朱古力的主要成分是可可豆，含70%以上可可成分旳才稱得上黑朱古力；而牛奶朱古力除了可可還加入牛奶和糖。黑朱古力含有的多酚和類黃酮，甚至比葡萄酒和茶還多，即抗氧化力更強。不過，若我們在黑朱古力裡加入牛奶，或飲用同等分量的牛奶，其抗氧化力也只會剩下一半。實驗證明，吃完黑朱古力一小時內，抗氧化力大幅提升，但牛奶朱古力則沒有變化，

實驗顯示，吃完黑朱古力一小時內，抗氧化力大幅提升，但牛奶朱古力則沒有變化。(amirali-mirhashemian@unsplash)

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按圖看喝咖啡的10種好處：

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咖啡加豆奶又有麼變化？

喝咖啡除了加牛奶，不少人會加入豆奶，那麼又會產生什麼變化？

豆奶或豆漿由大豆製成，含大豆蛋白，它與牛奶中的酪蛋白或乳清蛋白不同，而測試證明，它與咖啡結合後，並沒有起太大變化或影響。因此，如果想攝取黑咖啡中多酚的抗氧化好處，以後便不要加牛奶，要加便加豆奶吧！

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參考資料：NutritionFacts、PubMed