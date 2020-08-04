【咖啡營養】提神醒腦助減肥防癌防失智　盤點10大飲咖啡好處

咖啡早已是風靡世界的飲品，近年來各式連鎖咖啡店在台灣一間一間地開，台灣人的咖啡消耗量年年創新高。您是否也有每天喝咖啡的習慣呢？本文將帶您了解10種喝咖啡的好處，除了提神之外，還有別的功用喔！ 醫學審稿：賴建翰醫師 文：于承宇／Hello醫師

喝咖啡的10種好處（點擊下圖看清！）

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1. 提神醒腦

相信不少人都是把咖啡當成提神飲料，的確，咖啡所含的咖啡因，能夠阻擋腺苷（Adenosine），它是一種抑制性神經傳導物質，能促進睡眠。此外，咖啡因也會提高腎上腺素（Adrenaline）及多巴胺（Dopamine），產生提神的作用。

2. 燃燒脂肪

不少研究顯示，咖啡因可以增加新陳代謝率。但建議只攝取黑咖啡，因為如果加入奶精、糖和牛奶等，熱量就會提高，也就違背了燃燒脂肪減肥的目的了。

3. 抗氧化劑的來源

對於現在飲食大幅西化的香港、台灣人來說，許多人可能一天吃不到多少青菜和水果，造成抗氧化劑的攝取減少了，咖啡反而是除了蔬果外，最適合攝取抗氧化劑的來源。

此外，咖啡還可以幫助細胞對抗自由基的攻擊，而且咖啡所含的的綠原酸（Chlorogenic acid）和咖啡酸（Caffeic acid），可以消除自由基。

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4. 提升身體活動力

咖啡因不只可以增加腎上腺素的分泌，也能幫助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸（Free fatty acid），作為提供身體活動的燃料。美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，簡稱NCBI）研究也指出，咖啡因可以增加運動時的力量和持久力，難怪不少人會在去健身房前，來杯咖啡。

5. 可預防糖尿病

第二型糖尿病（Type 2 diabetes）是由於胰島素抗性（Insulin resistance），或是胰島素分泌能力減低，所造成的疾病。喝咖啡可以降低罹患第二型糖尿病的風險。另外，咖啡裡所含的綠原酸是一種抗氧化劑，它可以降低葡萄醣進入血液的速度，以避免產生胰島素抗性的狀況。

6. 防肝癌和大腸癌

咖啡有預防肝癌（Liver cancer）和大腸癌（Colorectal cancer）的功效。根據科學指南（Science Direct）上的研究報導顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達80%；而每天喝4~5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。

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7. 可預防失智症

失智症（Dementia）是所有失智相關疾病的總稱，阿茲海默症（Alzheimer’s disease）就是其中一種，俗稱老人癡呆，通常發生在65歲以上的老人身上。由於沒有根治的辦法，一般來說，只能透過經常性的運動及健康飲食，來預防症狀發生，有喝咖啡習慣的人相較於其他人，得到阿茲海默症的機率降低了65%。

8. 可預防柏金遜症（Parkinson's disease）

柏金遜症跟阿茲海默症一樣，都屬於神經退化性疾病，而且一樣無法根治。有喝咖啡習慣的人，得到柏金遜症的機率會下降，因為其效果是來自咖啡因，因此若飲用無咖啡因的咖啡，並不會得到相同的效果。

9. 降低中風（Stroke）機率

平常會喝咖啡的人，血壓升高的幅度其實十分微小，甚至幾乎沒影響，但仍不建議本身就有高血壓（Hypertension）症狀的人喝過多。且目前沒有研究指出咖啡因會增加罹患心血管疾病的風險，咖啡因反而會降低罹患中風的機率。

10. 降低死亡率延長壽命

咖啡具有護肝、防癌和燃脂等效果，進而幫助延長壽命。美國國家生物技術資訊中心的兩項研究指出，喝咖啡可以降低20%的男性死亡率，以及26%的女性死亡率。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：咖啡抗氧化！10大好處減肥防癌防失智】