OMUSUBI｜官方推薦飯糰湯品3配搭　$30換購暖心湯水點配最低卡？

美味的飯糰不限於食材自身的搭配，配合不同風味的湯品食用，正正體現出食物獨有的搭配藝術，即使在短短的午餐時間亦可透過味覺先行旅遊，享受和風滋味。



日本天然食材製作 推出3款限定御結湯品

專營「御結」（飯糰）的華御結母企百農社於去年推出了新品牌OMUSUBI，其御結由日本天然食材製成，更與日本農夫合作種植優質稻米。為慶祝一周年，推出3款限定單品包括帶有飽滿的蜆肉的和風蜆肉昆布清湯、包含原粒帆立貝紅雪蟹膏帆立貝御結及大大粒的北海道產炙燒明太子御結。

OMUSUBI推出3款限定單品，包括和風蜆肉昆布清湯、紅雪蟹膏帆立貝御結及北海道產炙燒明太子御結。（余曉彤攝）

請按圖看各款限定單品特色：

官方推薦御結+湯品3配搭 自製「茶」漬飯

飯糰與湯品在日本飲食文化中是最佳拍檔，對於兩者的最佳搭配無從入手？官方推薦了3種食物搭配，主要是一濃一淡，平衡味道同時特顯食材自身的味道。其中一個推介食法更可演變成「茶」漬飯，將蜆肉昆布清湯加入味道較清新的御結，如梅乾、明太子或秋鮭三文魚，清湯變成湯飯，冬天食用暖身又滿足。假如追求低卡食法，建議選擇蜆肉昆布清湯（每份59.2千卡）及梅乾御結（每份159千卡），總熱量為218.2千卡，比一碗白飯的熱量（250千卡）還要低。

請按圖看官方推薦御結湯品最佳配搭：

1. 湯品：京都腐皮豆乳昆布湯（柚子風味）+御結：香辛醬油金平蓮藕／青唐辛子味噌辛香燒牛舌（OMUSUBI提供）

太古坊新店限定優惠 $30換購暖心日式湯水

繼中環IFC及銅鑼灣崇光百貨，OMUSUBI今年在鰂魚涌太古坊及中環蘭桂坊開設分店，並設少量堂食位置。為慶祝太古坊分店開幕，由即日至1月20日推出限定三重賞優惠，購買任何御結可以以$30優惠價換購任何1款湯品；購買任何便當送自選飲品1款（價值$17起），自由搭配心水日式午餐。

1. 於1時後，購買任何御結可以優惠價$30換購任何1款湯品（3選1，價值$48）。



2. 凡購買任何便當送自選飲品1款（價值$17起），另可以優惠價$30換購任何1款湯品（3選1，價值$48）。



3. 購買任何產品滿$50或以上，即送OMUSUBI日式棉質手提袋乙個（價值$90），每人只限換領1個，送完即止。



由即日至1月20日凡購買任何便當送自選飲品1款（價值$17起）。（余曉彤攝）

OMUSUBI太古坊分店

地址：鰂魚涌英皇道 979 號太古坊德宏大廈1樓E舖

營業時間：

星期一至五：07:30-20:00

星期六：07:30-14:30

星期日及公眾假期：休息

