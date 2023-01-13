年糕食譜｜陳倩揚黑糖黃金年糕外脆內軟　免煎免睇火一煲過超簡單

農曆新年吃厭了傳統糕點？不妨跟陳倩揚製作黑糖黃金年糕，糅合中西飲食文化，製作新式糕點。雖說是年糕但烹調過程絕不複雜，一煲到底免煎免睇火，只要跟著食譜一起做定必成功！



黑糖黃金年糕新穎配搭 一煲到底超簡單

兔年在即，陳倩揚再次在社交媒體上拍攝「過年廚房」，分享新年糕點食譜，而今次示範的是黑糖黃金年糕。此年糕的做法和口感與傳統有別，以焗蛋糕的方式將糕糊焗熟，配以一層黑糖與鹹蛋黃混合的脆脆，真正擁有外脆內軟的雙重口感。陳倩揚表示年糕做法簡單，將所有材料混合後倒入焗盤焗30-40分鐘即可。唯一要注意的是鹹蛋黃粒的大小，她提醒若喜歡保留一點點顆粒口感應切粒；若喜歡脆卜卜口感應切碎。

陳倩揚再次在社交媒體上拍攝「過年廚房」，今次示範黑糖黃金年糕。（Facebook@陳倩揚Skye Chan）

請按圖看陳倩揚黑糖黃金年糕食譜及步驟：

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倩揚在片段中即席試味，她指糕底口感煙韌不黐牙、入口即溶；糕面脆卜卜，因此食用前不需要開火煎，出爐後即可直接食用，有如吃蛋糕般。

（YouTube@陳倩揚Skye Chan）

陳倩揚【黑糖黃金年糕】食譜



材料：

糯米粉300克

泡打粉6克

黑糖50克（加入糯米粉拌勻的分量）

雞蛋2隻

菜油60克

鮮奶油280克

鹹蛋黃6粒

黑糖60克（甜度可按喜好加減）



做法：

1. 大碗放入糯米粉、泡打粉、雞蛋、菜油及鮮奶油，用電動攪拌機攪拌至幼滑。

2. 焗盤內放入牛油紙備用。

3. 鹹蛋黃隔水蒸5分鐘，切碎或切粒，與60克黑糖拌勻備用。

4. 糕糊隔篩倒入焗盤，其間不停拌勻，確保糕糊沒有顆粒。

5. 撫平糕糊表面，倒入黑糖鹹蛋黃。

6. 放入已預熱攝氏180度焗爐焗30-40分鐘。其後調至攝氏150度焗15-20分鐘直至表面實淨。



資料來源：YouTube@陳倩揚Skye Chan