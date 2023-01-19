大掃除｜家事專家清潔3年未開過雪櫃超噁心！網友憋氣看點洗至啱?

芬蘭一名家事專家常常挑戰整理各種髒到不行的房子，過程總是讓人瞠目結舌，近期她分享自己清理「三年沒打開過的雪櫃」，裡面有各種過期、發霉的食物，讓網友看了直說好噁心。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的奧里（Auri Kananen）是芬蘭知名的家事專家，甚至還被網友稱為「清潔女王」，她常在TikTok上分享自己的居家清潔、改造過程。之前她曾挑戰過年久失修的住宅、超髒水槽，還有滿是排泄物的浴室。近期她在網路上分享了一段清理雪櫃的影片，吸引超過7140萬次點閱率。

【慎入】點圖放大看奧里清潔三年沒打開的雪櫃👇👇👇

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影片中寫到，這個雪櫃已經三年沒打開過了，奧里打開雪櫃後，裡面裝了滿滿的食材，但全都已經嚴重發霉。她逐一拿出裡面的食物，還開玩笑地打上：「多士要不要加片火腿？」、「還是來點乳酪？」所有的食物因為發霉，包裝都已經嚴重腐爛變成咖啡色，連雞蛋都直接黏在盒子上。奧里清完裡面的物品以後，用清潔劑仔細地擦拭過，後來雪櫃又變得非常乾淨，幾乎像是沒有經歷過這場浩劫一樣。

不少網友看完這部影片都覺得超級噁心，一名網友就說自己從頭到尾都忍不住憋著氣看影片，另一名網友則說要清理這台雪櫃一定要全副武裝。雖然清理過程超級噁心，但奧里不只靠著居家清潔獲得海綿公司的贊助，還受邀到《早安美國》節目分享自己的清潔妙招。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】