飲食熱話｜男子原隻雞煲出雞屎湯極噁心！煲雞湯正確4步先去內臟

煲湯一般都會用豬肉或雞肉，不過如果你不懂處理，建議還是不要亂煲，不然可能整鍋湯不能要啊！有一名男子正因為沒有把雞洗淨及去除內臟，原隻掉到鍋裡煲，結果湯的顏色噁心極了，頓變雞屎湯。到底正確處理雞隻有什麼程序？以下將會分享一下，好讓你煲到清澈美味的雞湯。



雞湯浮起綠色粉層 雞屎包炸開極噁心

日前有一名內地女子因確診新冠肺炎，於是其丈夫貼心地擔起一家之「煮」的責任，照顧家人起居飲食，為家人煲雞湯。不過大概是經驗不足，結果鬧出笑話！女子在網上分享，她發現湯的顏色綠綠的很不正常，細問之下才得知老公根本沒有洗雞，只見沒有毛就直接原隻下鍋煲湯了，她拍片說：「我打開鍋蓋一看，那個顏色，跟我平常煮的雞湯顏色不太一樣，我說你這是綠色的，我一看他沒掏內臟，湯肯定不能喝了呀！上面都是綠色的粉，是那個雞屎包，在裡面煮炸了。」

雞湯上有很多「粉」，顏色亦讓人不開胃。（截圖：九派新聞）

湯的表面有一層「渣」，估計就是負責消化的內臟沒有被掏走，煲湯的過程中爆開，於是消化物通通溢出，難怪如此噁心，讓人一下子食欲全消。該女士就表示，最終沒有喝湯，把雞肉撕開來餵狗。網民看罷就覺得事件中的丈夫很沒常識，而女子只說：「是生活中的小插曲吧。」

該男子只見沒有雞毛，就把原隻雞拿去煲湯。（截圖：九派新聞）

從中醫角度看，雞滋陰補血，亦能補虛，但到底煲雞湯要怎麼處理雞隻呢？首先雞不需要太肥，不然只會令湯過於油膩，除了清走內臟外，也建議去皮。若想任何肉湯煲起來較清澈，氽水不可少。

請按下圖睇煲雞湯前的步驟：

以下就分享幾個秋冬適宜的雞湯食譜，分別有養顏、抗流感、紓緩鼻敏感等功效，只要跟足方法去做，就不怕煲到雞屎湯啦。

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