飲食熱話｜剝殼發現大蛋包小蛋疑是人造蛋？網友不敢吃真相是...

雞蛋幾乎人人吃過，「蛋中蛋」可就相當罕見。



中國內地一名女子日前在煮蛋的時候，意外發現其中一顆體積較大的雞蛋，裡面竟然還有一顆蛋中蛋。奇妙的景象讓他看了相當驚訝，但由於形狀太過奇怪，最後並沒有真的吃下肚。

按圖看清「蛋中蛋」奇妙景象！👇👇👇

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根據「西部決策」影片報導，日前（2日）遼寧一名女子在家裡料理雞蛋的時候，剝開其中一顆赫然發現裡頭竟然藏了一顆長條形的蛋中蛋，外型及顏色神似火腿腸。再剝開小雞蛋雖然也有著蛋白，不過因為原PO已經被奇怪的外觀嚇傻，最後並沒有選擇把「兩顆蛋」都吃下肚。

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罕見的蛋中蛋引起上萬名網友關注，「大蛋包小蛋」「雙黃我都沒見過呢」「可能是雞受到驚嚇導致的」。留言當中有網友表示家中養過雞，剛開始下蛋容易出現軟殼蛋、雙黃蛋，甚至蛋中蛋的狀況，「下蛋時間一長它就不會這樣了」。

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其中也有留言質疑該不會是人造蛋出包？不過根據「MyGoPen（麥擱騙）」先前查證解釋，雖然確實能做出仿真蛋清跟蛋黃，但實際成本「比一個真正的雞蛋高太多」。

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