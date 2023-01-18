農藥殘留｜韓農心辛碗麵致癌物超標　奈良福岡草莓違規銷毀1公噸

台灣食藥署經常抽查進口食品，檢測殘留農藥是否違規，最新由1月初至今向外公布的違規食品包括有韓國進口農心辛碗麵豆腐泡菜口味、多款日本進口士多啤梨及智利進口車厘子，涉事商品共超過12公噸，全數須退運或銷毀。



韓國農心辛碗麵豆腐泡菜口味 致癌物環氧乙烷超標

台灣食藥署1月17日公布，韓國進口農心辛碗麵豆腐泡菜口味被驗出殘留農藥環氧乙烷超標，涉事商品超過一公噸（1128公斤），全數須退運或銷毀。

韓國進口農心辛碗麵豆腐泡菜口味被驗出殘留農藥環氧乙烷超標，全數須退運或銷毀。（台灣食藥署圖片）

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，此款韓國泡麵進口商在過去半年以來首次違規，但暫時不會全面提升抽驗韓國進口泡麵。據統計自去年1月起至目前共發現32批被驗出環氧乙烷殘留的入口泡麵，多是從調味包或配料包中發現，產地分別來自印尼、越南、日本、韓國及菲律賓。

環氧乙烷一級致癌物 長期接觸恐患癌

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將環氧乙烷定為一級致癌物，若長期接觸可能會影響腎臟功能，引起呼吸道過敏，增加罹患白內障、血癌、淋巴癌及乳癌危險，環氧乙烷已被歐盟禁用。而台灣食藥署指美國及加拿大允許環氧乙烷使用在香料、芝麻作為蒸熏殺菌，但台灣並沒有核准作為農藥使用。

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按圖睇6款被驗出致癌物「環氧乙烷」的即食麵︰

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11公噸日本士多啤梨智利車厘子銷毀 農藥殘留違台灣法規

除了農心辛拉麵外，另外自2023年1月份內，台食藥署檢出大量由日本進口的士多啤梨及智利進口車厘子被驗出殘留農藥氟尼胺、賽安勃超標。不少違規的日本士多啤梨商品為港人熟悉，包括由日本出口的「奈良古都華」、「福岡博多」、「熊本縣產」、「佐賀縣產ichigosan」鮮草莓，一共997.4公斤違規商品須退運或銷毀。至於，由智利進口的車厘子，包括鮮白櫻桃及紅櫻桃，一共10626.4公斤違規，同樣須全數退運或銷毀。陳慶裕表示，冬季日本進口的士多啤梨農藥殘留超標問題較為嚴重，因此自去年11月起，已不分進口商加強查驗比率，預防違規商品留入市面。翻查新聞在過往兩年，該署已多次捕獲殘留農藥超標的日本進口士多啤梨。

台食藥署檢出大量日本進口士多啤梨農藥殘留違規︰

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台食藥署說明，氟尼胺、賽安勃雖為合法農藥以殺蟲除害，毒性較低；但賽安勃的殘留容許量不包括士多啤梨，所以按照規定不得檢出。台北榮民總醫院內科部臨床毒物主診醫生楊振昌表示，氟尼胺毒性低，沒有致癌與生殖毒性，但大量接觸到仍可能有刺激性。

香港食安中心 日本進口士多啤梨農藥未超香港現時標準

據食安中心最近期資料，食物中的除害劑殘餘含量受《食物內除害劑殘餘規例》(第132CM章)規管，任何人進口、製造或售賣含有不符合《規例》除害劑殘餘要求的食物，即屬違法，違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。該中心在2016至2018年期間，針對本地超級市場及水果檔的日本進口士多啤梨，共抽取167個士多啤梨樣本檢測除害劑殘餘量，全部結果滿意，並且指台灣當局進行的風險評估未顯示殘留農藥超標可能致健康風險。

市民購買日本士多啤梨如有疑慮，清洗時建議徹底用流動水沖洗更長時間以確保食用安全及向信譽良好的供應商購買。

參考資料︰台灣食藥署/食安中心/香港除害劑殘餘超出法例標準/中時新聞網