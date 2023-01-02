食物安全｜日越6款即食麵SANYO ACECOOK含致癌物　多吃增血癌風險

早前台灣食藥署公布，6款分別來自日本、越南的即食麵驗出除害劑-環氧乙烷（ethylene oxide）殘留。環氧乙烷被世衛國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸，可能增加罹患血癌、淋巴癌及乳癌的風險。



6款日本、越南即食麵含致癌物

被檢出殘留農藥環氧乙烷的即食麵，包括日本SANYO芝麻醬油風味碗麵、SAPPORO ICHIBAN一番5入包麵-芝麻風味、ニュータッチ淒麵新潟豚脂醬油拉麵、SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口；越南GAU DO速食酸蝦味麵、ACECOOK速食酸蝦味麵，分別在湯粉包、配料包、蔬菜包驗出環氧乙烷，據台灣食藥署公布受影響產品已依規定退運或銷毀，據悉可能是配料包中含有一些農產品，需要殺菌保存，才驗出除害劑殘留。

按圖睇6款被驗出致癌物「環氧乙烷」的即食麵︰

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ACECOOK即食麵 再度驗出環氧乙烷

品牌ACECOOK再次有即食麵被檢出環氧乙烷殘留，2022年7月日本ACECOOK的小豬鹽味碗麵，因為被驗出含除害劑環氧乙烷，香港食安中心呼籲市民不要食用，並指示進口商將受影響批次的產品下架及停售。

2022年7月，香港食安中心呼籲不要食用日本進口Acecook小豬鹽味碗麵，上述產品被驗出環氧乙烷。（網上圖片）

環氧乙烷一級致癌物 長期接觸恐血癌

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將環氧乙烷定為一級致癌物，若長期接觸可導致血癌、淋巴癌及乳癌發生，環氧乙烷已被歐盟禁用。而台灣食藥署指美國及加拿大允許環氧乙烷使用在香料、芝麻作為蒸熏殺菌，但台灣並沒有核准作為農藥使用。

據資料顯示，環氧乙烷是一種無色、可燃、具高反應性之化合物，在各種工業廣泛被使用，可幫助製造乙二醇等化合物，這些化合物是日常清潔用品、洗碗精及紡織品等原料；另外，環氧乙烷也是醫院被普遍使用的消毒氣體，也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等污染。相關文章︰食物安全｜印日韓18款即食麵含致癌物三養都有份 多吃增乳癌風險

參考資料︰台灣衛生福利部食品藥物管理署/香港食物環境衞生署食物安全中心/早安健康/HEHO