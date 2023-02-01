飲食熱話｜同款杯麵「重量版 vs.超值碗」難分辨　關鍵原來係湯？

即食麵對於許多人來說是最能快速填飽肚子，價格也比較便宜的產品。



有網友看到一款經典口味的即食麵分別出了重量版和超值碗兩種尺寸，好奇之下各買一碗回家比較看看，沒想到打開包裝一看卻讓他非常傻眼，照片一PO出也引起眾人討論。

按圖看清「重量版 vs.超值碗」照片、一眾網友留言！👇👇👇

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從原PO在Facebook「爆怨公社」貼出的照片看到，桌上擺放了兩種同一品牌口味但卻不同尺寸的杯麵，一碗是「重量版」、另一碗是「超值碗」，他將杯麵碗蓋撕開後，裡面同樣各有醬料包和粉包，也有一塊麵體，但讓人傻眼的是重量版的碗比較大，超值碗比較小，裡頭的麵體size卻相同，讓他好奇想問「除了碗比較大以外…到底重在哪？」

多數人都認為應該是差在碗的大小，而非麵體大小，「重在水能加多點」、「湯可以裝多一點」、「水裝滿就比較重了」、「多了空間可以多加熱開水，時間允許的話，麵體還能吸多水膨漲更大條一點」、「紙碗加大，比較重」、「重在碗啊」、「重量版的碗比較重，超值版因為價格較便宜，所以叫超值」、「它的『重量版』也沒有說麵啊，搞不好指的就是碗？」、「湯可以裝比較多了，灌湯灌到飽」。

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還有網友推測「小碗不是寫75g嗎？重量碗應該是110g，差別就是大碗約等於1.5小碗，如果麵的厚度沒有區別，可能重量碗的麵壓得比較緊，直接上秤會比較準」、「它的意思是碗加大麵量不變，碗等於是重量版的意思，超值版意思是體積更小更方便攜帶，一樣空間可以放更多碗，所以超值」。事實上，網友描述的重量有誤，官方標示的重量版應為100g，一般碗裝則是90g，超值碗則標示75g。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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