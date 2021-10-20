食物保存｜防米麵條雜糧發霉要怎樣存放？玻璃罐不鏽鋼容器屬首選

米、麵條、雜糧、零食等不會立刻就吃完的食物時，儲存時要注意放入乾淨容器內保持乾燥，切記不能殘留水分，才能防止食物發霉及細菌滋生。



容器：玻璃罐、不鏽鋼容器是首選

盛裝容器的材質最好要選擇可密封的玻璃罐、不鏽鋼容器，一般塑膠保鮮盒若用久了，表面有刮痕，可能會有化學添加物釋出；玻璃罐的瓶蓋內襯大多是塑膠製的，因此要注意，不要添滿到讓食物接觸到瓶蓋。

▼食物保存要點（按圖看清👇👇👇）

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密實袋（又稱夾鏈袋）不宜重複使用

有些外食族會使用塑膠密實袋裝食物，但提醒外食族，如果要使用密實袋來裝吃剩的食物，取出袋中的食物食用時，一定要重新加熱再吃才安全。而使用過的密實袋即使洗乾淨了，仍會殘留大量細菌，因此不宜重複使用。

留意保存環境並盡快吃完

買回去的食物最好要標示購買日期或有效期限，並且要在1到2週內吃完。一般米、麵條、雜糧、豆類等乾貨，常溫保存即可，但如果雪櫃有空位，建議放在雪櫃內保存，更能保持食材新鮮。

最重要：掌握吃多少買多少的原則

平時購買食物，應掌握少量購買的原則，吃多少買多少，吃完再回購，避免因為買太多、食品超過保鮮期限等原因而浪費丟棄，或是吃進不新鮮的食物對健康造成危害。如果有機會，也可以響應時下逐漸興起的「無包裝」趨勢，自備乾淨容器落實理念。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：用容器盛裝食物，保存衛生條件不可少】