飲食熱話｜橘皮變身佐飯家常菜！網友分享4種食法涼拌甜品炒肉絲

通常吃水果都是吃果肉，不太會有人連皮一起吃，不過台灣有一名女網友就透露從小因為家中條件不好，媽媽特別用橘子皮做出一道料理給家人吃，她也把這道料理的方法分享給大家，讓不少人都大開眼界。



這名女網友在Facebook「家常菜」貼文表示，從小媽媽就會做這道菜給他們吃，因為家境不太好，於是媽媽想出用橘子皮來做料理，果肉吃完後，橘子皮也不會浪費。

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橘子皮佐飯送粥好開胃！

她透露料理方式，首先先將橘子皮洗乾淨切成細丁，然後加辣粉、糖、少許鹽、芫荽拌一拌，就是一道很下飯的小菜，不論是配粥或配飯，都能吃好幾碗，「你們可以試一試，也許會愛上」。

貼文讓不少人相當好奇，「好特別哦！感覺很開胃」、「我吃過，老闆娘是客家人，食材料理100%利用，而且很美味，驚嘆」、「很特別，原來還能有鹹的吃法」、「很特別的食物」、「聽說柑橘皮很棒，超強的抗氧化劑，謝謝推薦食譜」、「營養學課程有提到水果的皮很營養，比果肉還營養」。

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製甜品、涼拌菜、炒肉絲 老饕分享橘子皮食法

也有老饕分享其它做法，「切絲感覺好一點...柚子皮切絲也可以醃製成涼拌菜或甜品」、「橘子皮其實很好吃，我煮橘子果醬時會切細絲跟果汁一起熬煮，不過白色的囊皮要去除乾淨，不然會苦」、「曬乾做陳皮，止咳化痰」、「我是切絲和薑絲一起炒肉絲」。

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