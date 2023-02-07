入廚貼士｜捲壽司韓式飯卷免用壽司蓆　只需一張紙捲切外帶全能

捲壽司的簡單方法，不需用壽司蓆也可成功捲實壽司，只要一張錫紙/牛油紙就可以。

攝影︰尹嘉蔚



取締壽司蓆 錫紙捲壽司3步動作

日本壽司卷、韓國飯卷，以往的觀念都是「指定動作」用壽司蓆來捲壽司。雖然買一塊壽司蓆的價錢相宜，但如果家中從來沒有壽司蓆的話，可考慮用錫紙/牛油紙來幫忙。記者親自嘗試這個簡單的秘訣，效果好兼方便，又容易上手，操作的原理及方式跟捲「卷蛋」蛋糕一樣，一覆、一壓、一拉，捲完整條飯卷。

只要一張錫紙也可捲壽司。（尹嘉蔚攝）

按圖看示範︰

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簡單煮壽司飯 微波飯加醋快又妥

煮壽司飯或者對忙碌的都市人來說是一件頗麻煩的事，煮珍珠米、加壽司醋、攤涼、包壽司/飯卷。不過，記者用以上超容易的方式來完成煮飯、包飯卷的動作。假如你有興趣，可以參考這種做法。市售有「叮叮飯」，每碗港元$10-$15不等，有淨白飯、玄米飯、五穀飯選擇。加熱的方式用微波爐最高火/高火叮1.5分鐘已準備就緒，然後將飯放入容積較大的盤，趁飯仍是熱的時候，加入壽司醋，飯就最能吸收醋汁的味道。其實，記者手邊沒有壽司醋，用了味醂約1茶匙、白醋2茶匙混合代替；如果有壽司醋的話會更方便。緊記將醋飯攤開待完全涼透，便可放在壽司紫菜上預備包飯卷。

雖然用壽司蓆捲壽司，效果更緊實；但用錫紙捲的效果相當，不用洗蓆之餘，亦方便外帶及切件。（尹嘉蔚攝）

飯卷內的配菜風儉由人，即用料例如︰醃蘿蔔、醃牛蒡、甜腐皮、三文魚、蟹子；或下廚煮一些蛋絲、紅蘿蔔絲、燙菠菜等悉隨尊便。如果想用最快的速度，以一個微波爐、一張錫紙就做好壽司/飯卷，不妨考慮揀即開即用的食材。