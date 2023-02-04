入廚貼士｜煮白蘿蔔快速入味法　燜燉口感柔軟甜度躍升醃漬更輕鬆

一大條白蘿蔔、一大棵大白菜，可能一次過未能吃完，放在雪櫃裡太久會變壞，但放在急凍格，不只可延長保鮮期，還會因冷凍後而變得更美味。



切圓冷凍 燜燉更入味

日本料理研究專家吉田美津子分享「冷凍」白蘿蔔、大白菜的烹調心得。先說白蘿蔔，做蘿蔔糕、味噌湯、燉菜、泡菜和蘿蔔蓉等，白蘿蔔的用途十分廣泛。將白蘿蔔急凍，首先要切開。切條或扇狀，冷凍後烹調，結構口感與生蘿蔔類似。如果切成圓筒狀，在冷凍後纖維卻會被破壞。到正式烹調時，不用解凍，用於煮燉菜、燜菜和關東煮之類，會令白蘿蔔更易吸收醬汁而入味，蘿蔔又更易釋出自身的蘿蔔味，用更短的時間便能煮好，比用新鮮蘿蔔做的燉蘿蔔口感更柔軟，若用此法，一般建議是將白蘿蔔急凍1-2星期。

切成圓筒狀的白蘿蔔在冷凍後纖維會被破壞，燜燉時加快入味。（VCG）

切條冷凍 醃甜酸蘿蔔好輕鬆

如果想做酸甜開胃的醃蘿蔔，也建議善用冷凍方法。當食材混合調味料一起急凍，食材會逐漸吸收醬料、香料等味道，白蘿蔔也不例外。因此，如果做醃蘿蔔、泡菜之類。將白蘿蔔切條後，放入密實袋，加入喜歡的調味料，例如200克白蘿蔔+ 1.5湯匙甜醋，揉好拌勻，排走空氣後封好袋口，將整包蘿蔔放平，雪在急凍格保存約2-3星期。食用前解凍，擠出多餘水分。

將白蘿蔔切條後，放入密實袋，加入喜歡的調味料，雪在急凍醃製。（photo AC）

刨蓉冷凍 蘿蔔蓉解膩清熱

日本人經常用到白蘿蔔蓉，配油炸天婦羅解膩清熱氣。由於會經常用到，如果要每次去刨蘿蔔顯得遴迍又費時。於是，將大量白蘿蔔先刨成蓉，放入密實袋後急凍，質地和味道幾乎沒有變化，每次使用就更快又方便。

將白蘿蔔先刨成蓉，放入密實袋後急凍，每次使用更方便。（photo AC）

至於大白菜，即是大旺菜、娃娃菜之類，急凍的處理方式和烹飪效果與白蘿蔔大致相同，在急凍格保存可約1個月。火鍋、煮湯、清炒時不用解凍，可直接使用。

參考資料︰ほほえみごはん-大根だけ