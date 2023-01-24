煮即食麵貼士｜提升麵條韌度秘技　加1樣食材煮麵不易糊化更爽彈

煮即食麵方便快捷，想麵條更爽彈，除了拿捏烹調時間，還可以多加一樣常用食材。日媒推介加食用梳打粉一起煮即食麵。記者驗證這個烹飪竅門，效果不錯，不過要緊記一項重點。

攝影︰尹嘉蔚



加梳打粉煮麵來改善麵條的質地。

加梳打粉煮麵不易糊化

煮即食麵一下子煮過頭，麵條易變黏糊，不妨加梳打粉煮麵來改善麵條的質地。首先煮滾一鍋水，大約預1公升，因為要留一半舀起做湯。等水滾的時候，拆開即食麵包裝，剪開味粉包、配料包，將這些倒入湯碗。水滾後，舀一半放入湯碗備用。水稍涼後，加入梳打粉拌勻，放入麵餅煮開，約3分鐘後取出，此時麵條相比沒有用梳打粉一起煮的，色澤較亮，輪廓也較明顯。放入熱湯裡，一定要盡快享用，可嘗到更爽彈、更有嚼勁的感覺。如果麵條泡久了，即使用梳打粉同煮，一樣會被湯汁浸透而變腍。

盡快享用，可嘗到更爽彈的感覺。

按圖看梳打粉提升即食麵韌度示範︰

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食用梳打粉是什麼？

食用梳打粉即碳酸氫鈉，是一種無機化合物，為白色細小晶體，溶於水時呈弱鹼性。食用梳打粉是天然物質，從天然鹼礦開採及精煉後而成。食用梳打粉擁有鹽基性，令麵條麩質的組織構造更強韌，用食用梳打粉來煮麵，會提升麵條的嚼勁。

參考資料︰泛科學/Grist/wiki