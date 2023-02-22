保鮮紙｜選保鮮紙忌含2物質防塑化劑　營養師推多吃1類食物助排毒

保鮮紙常用於保存食物、盛載食物，然而因其製造的物料經常讓人產生塑化劑殘留的疑慮，萬一滲進食物很有可能危害健康。因此，選擇保鮮紙時，除了可細閱包裝標籤，事前先了解不同製造物料及使用時的注意事項，自然用得安心又放心。

攝影：余曉彤



保鮮紙4大物質 如何分辨哪款最耐熱？

保鮮紙是廚房中不可或缺的用品，醃肉、儲存剩下的食物都會用到，由於有機會直接接觸食物，如保鮮紙內的增塑劑等化合物釋出，很有可能危害健康。一般而言，市面生產商採用4種塑膠原料製造保鮮紙，分別是PE（聚乙烯）、PMP（聚甲基戊烯）、PVC（聚氯乙烯）、PVDC（聚偏二氯乙烯）。每種膠料的用途及特性各有不同，其中以PMP最耐熱，最高承受溫度達180°C。當然使用前應細閱包裝上的標籤內容，避免因高溫而增加污染食物的風險。

選購保鮮紙前應細閱包裝上的標籤內容，避免因使用不當而令化合物釋出，危害健康。

塑膠料含氯帶有塑化劑 增塑劑有致癌風險？

每一款塑膠原料都有自己的名字，如結尾縮寫字母是「C」代表含有氯。以常見的保鮮紙材質為例，PVC及PVDC便是含有氯成分；PE及PMP則不含氯。含氯的保鮮紙從外觀上會稍微帶黃色，而氯是一種塑化劑成分，能令物質變得比較柔軟及有彈性。

除了塑化劑，增塑劑同是大眾關心的成分。根據消委會資料顯示，增塑劑普遍用於PVC的保鮮紙中，當中部分可能對人體健康構成威脅，如DEHP（郯苯二甲酸二辛酯）、DEHA（己二酸二辛酯）。雖然國際癌症研究機構資料顯示，DEHA雖然不能分類為人體致癌物質，但針對消費者的關注，記者發現部分保鮮紙包裝已表明沒有增塑劑或含DEHA。而在2019年12月的消委會檢測中，14款保鮮紙均沒有驗出增塑劑，惟「旭化成Asahi Kasei」及「鑽石Diamond」的保鮮紙雜質釋出量較其他樣本高，但仍屬合格範圍內。

旭化成Asahi Kasei保鮮紙的塑膠原料是PVDC（聚偏二氯乙烯）。

營養師建議多吃新鮮蔬果助排毒

台灣營養師雷小玲曾在社交平台介紹不同塑膠特性及如何安全使用。她建議加熱食物前，最好在保鮮紙上戳個小孔，從而減少保鮮紙直接接觸食物的機率。平時可多吃新鮮蔬果，如多色蔬果、薑黃、大蒜、薑、菇菌類等，以助肝臟排毒，減低塑化劑殘留體內的機會。此外，多喝水亦有助新陳代謝。

消委會檢測SimplyLiving最抵用 安全使用5貼士

消委會於2019年曾測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，全部符合食品安全標準，惟「旭化成Asahi Kasei」及「鑽石Diamond」的保鮮紙雜質釋出量較其他樣本高，但仍屬合格範圍內。

請按圖了解看消委會評分4.5或以上的保鮮紙（由每個／每平方米零售價格高至低排名）：

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雖說保鮮紙的用法一目了然，且全部都符合食品安全標準，但始終是膠製品，使用時亦要多加注意，避免引起食物安全疑慮。

1. 避免使用保鮮紙直接包裹食物，特別是高脂高糖分的食物。

2. 即使是微波爐用保鮮紙，加熱時間也不宜過長，以防食物溫度上升導致保鮮紙變形。在微波爐加熱食物時，應用較深的容器而且食物不宜過滿，保鮮紙與食物表面最少保持2.5厘米的距離。

3. 普通保鮮紙或是微波爐保鮮紙都不應用於明火及正啟動烘焙程序的微波爐，否則爐具發熱線所產生的高熱，有機會將保鮮紙熱溶。

4. 如沒有註明微波爐或可承受耐熱溫度，則不宜作微波爐翻熱之用。

5. 避免重用保鮮紙以確保其黏貼能力及保鮮效果。



在微波爐加熱食物時，應較深的容器而且食物不宜過滿，保鮮紙與食物表面最少保持2.5CM的距離。

參考資料：YouTube@吃出小齡感-雷小玲營養師、消委會、《選擇》密實袋、保鮮袋及保鮮紙 518期 2019年12月