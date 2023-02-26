微波爐安全｜微波食物輻射多損健康？微波烹調好處忌用3種材質

微波爐會將輻射帶到食物，長期進食會危害健康？這個生活迷思最近有營養師來解析及指正，同時說明用微波爐煮食的好處。



辦公室至家庭，用微波爐翻熱及簡單烹煮為起居飲食帶來莫大的便利。時常有人說「用微波爐唔健康呀！有輻射呀！屋企就唔好用微波爐啦！」使微波爐蒙上有害健康的陰影。台灣營養師廖敏涵近日發文為微波爐「平反」，詳細剖析微波爐輻射是否會污染食物、微波加熱會否令營養素流失、微波是否有毒。

微波爐會加裝防輻射外洩裝置，除非故障，否則少有輻射外洩。（photo AC）

除非壞機 微波爐不洩漏輻射

廖指出微波爐會加裝防輻射外洩裝置，除非故障，否則少有輻射外洩。微波加熱時間較短，一旦停止使用，電場隨即停止，微波輻射甚少可污染食物。其次是物理性因素，微波利用食物中的水分子透過摩擦生熱化為熱能，不會污染食物。延伸閱讀︰清潔微波爐4大法 3分鐘乾淨衞生令食物回春？

微波烹調 保留更多食物營養

用微波加熱通常不需額外加水，因此營養素可全部鎖在食物以內，而不會隨水流失。有不少研究指用微波烹煮，其實比水煮、油炸更可保存食物中的營養。記者試過用微波爐煮西蘭花，翠綠和清爽，微波對蔬菜中的植化素破壞比水煮更細，又比用蒸來得更快，顏色也保留得更好。相關文章︰煮西蘭花貼士｜微波爐速煮鎖抗癌營養 急凍法保鮮1個月方便快煮

用微波烹煮，比水煮、油炸更可保存食物中的營養素。（尹嘉蔚攝）

按圖看微波爐煮西蘭花的方法︰

+ 5

微波無毒 適用器具更要留神

此外，廖亦指出目前尚未有研究反映用微波加熱會產生有毒成分。在食物安全角度來看，不用擔心微波加熱食物會危害健康，加上所需時間較短，相比其他烹飪方式，微波較難使食物變質。

目前尚未有研究反映用微波加熱會產生有毒成分。用於微波的耐熱性的塑膠，宜選擇標有「微波安全」的塑膠容器。（尹嘉蔚攝）

反而，用於微波的器具，它們的材質更值得留意。玻璃、耐熱性的塑膠（如︰標有「微波安全」的塑膠容器）、紙類、陶瓷等可用於微波，但金屬材質絕不可以，例如不鏽鋼、鐵、鋁紙等可能會產生火花，有可能損害微波爐，後果可大可小。相關文章︰【微波爐塑膠飯盒安全嗎？】認清標籤毋須驚慌 安全微波要揭蓋

最後提醒，某些食物本身不宜放入微波爐烹調或加熱，例如高脂油膩、高糖食物較易燒焦，要用浸濕的廚紙蓋好才加熱；有薄膜及含水量多的食物（雞蛋、腸仔、蘋果等）最好切開或戳孔等，使食物內的氣體有路可逃，避免引起食物在爐內「爆炸」及搶火。延伸閱讀︰微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸 10類食物忌微波爐高溫加熱

以下10類食物不可直接或原個在微波高溫下加熱，必須切開、破孔、用可入微波爐的蓋或弄濕了的廚房紙覆蓋才可「叮」︰

+ 17

微波爐會洩輻射污染食物？ 不會。 微波食物無益？ 不是。研究指出用微波烹煮，其實比水煮、油炸更可保存食物中的營養素。

參考資料︰營養師廖敏涵FB