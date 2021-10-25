微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸　10類食物忌微波爐高溫加熱

微波爐快捷方便，不過安全地使用微波爐更加重要，如果忽略了安全使用須知，輕則聽見食物在加熱時發出大大小小的爆炸聲，爐腔沾滿食物殘骸；重則可釀成白煙或火災。至少有10類食物不宜隨便丟入微波爐加熱或烹調。



微波爐火力跟溫度無關 Watt數愈大加熱愈快

「微波」可以加熱，因為微波爐電磁場，使水分子不斷地震動，然後跟其他的水分子互相擦撞，因此產生熱能。微波爐輸出功率 （瓦數Watt） 愈大，加熱速度愈快。家用微波爐一般介乎600至900W，如果食物包裝上寫500W微波6分鐘（500Wx6分鐘=3000），你家的微波爐是600W，600W乘以多少等於3000？計一計答案是5分鐘（600Wx 5分鐘=3000），以此推論，800W的話就需要3.75分鐘。但實際加熱時間多寡亦需視乎微波爐機種、飯菜多少及飯菜含水量等而異，容量較大的微波爐加熱速度會較慢，需要更多時間。為使受熱均勻，建議中途將食物拿出來翻動幾次。

用可入微波燼的蓋或弄濕了的廚房紙覆蓋醬汁食物才放入微波爐加熱，避免醬汁因過熱而噴射飛濺。（資料圖片）

至於，大家見到火力，這個跟溫度沒有關係，是跟微波爐的輸出功率有關。如果家用的微波爐輸出功率最高（100%）是800 W，那高火/強火就是800 W，中火（50%）就約400w，低火/微火（10%）就約80W。

微波爐的火力跟溫度沒有關係，是跟微波爐的輸出功率有關。（資料圖片）

微波爐叮雞蛋腸仔爆炸 叮番薯17分鐘冒煙起火

微波爐加熱、解凍或烹調夠快又方便，不過某些食物不宜隨便丟入微波爐。日本節目《ハナタカ！優越館》曾進行實測，一些常見的食品不宜放入微波爐加熱，加熱過程會導致起火甚至爆炸，包括雞蛋、薄膜包覆的食物（如︰腸仔）、高糖或高鹽分的食物（番薯、醬油丸子），譬如節目組試叮番薯，叮到17分鐘後，微波爐開始冒白煙，後來甚至起火。原因可能是食物上一有燒焦的部份，便容易集中電磁波，溫度或會高達幾百度，所以高糖、高鹽分的食物較易意外起火。此外，在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污也會因加熱而產生碳化反應，最後起火。

雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，但外面的蛋殼體積卻不會增大，蛋黃受擠壓而發生爆炸。（《ハナタカ！優越館》影片截圖）

5項安全使用微波爐建議

東京消防廳亦曾進行實測，煨番薯、薯仔、中式包點（菜肉包、豆沙包、饅頭）、西式麵包（方包、餐包）和油炸食物，若赤裸裸地一口氣在微波爐內加熱約5至12分鐘就冒煙起火。東京消防廳解釋，加熱時間太長會蒸發食物內的水分，導致持續碳化並產生易燃氣體，已燶的部分帶電及產生火花，可燃起微波爐中的易燃氣體，繼而引起爆炸性燃燒。故此，在加熱少水分、高油分及糖分的食物要十分小心。

番薯叮到17分鐘後，微波爐開始冒白煙，後來甚至起火。（《ハナタカ！優越館》影片截圖）

東京消防廳建議以下5項，正確及安全使用微波爐：

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日本人氣微波爐料理專家タケムラダイ曾分享，若想使用微波爐加熱番薯和包點，可參考以下方法：

1.用濕的廚房紙包裹番薯，以解凍功能（約200W）加熱12至13分鐘。

2.向整個包點噴水保持濕度，再用500W加熱20至30秒。

安全使用微波爐及可均勻翻熱食物，可參考以下兩種方法︰（左）用濕的廚房紙包裹番薯，以解凍功能（約200W）加熱12至13分鐘。.（右）向整個包點噴水保持濕度，再用500W加熱20至30秒。（日本《Shinichi Hatori Morning Show》 FB）

10類食物忌直接用微波高溫加熱

台灣曾有網民分享使用微波爐致食物「爆炸」或引起白煙𤓓味的慘事，樓主翻叮肉燥飯，加熱結束後碗內只剩「一口飯」，整個微波爐佈滿米飯和肉燥殘骸，有過來人提醒碗裡的「雞蛋」是元兇，提醒一定要切開雞蛋後才能叮。另一名樓主翻熱饅頭，放入微波爐加熱3分鐘後覺得饅頭仍然好硬，故再叮3分鐘，前後6分鐘後爐內冒出白煙。有網民說3分鐘可以烤熟一條香腸了，另一些網民紛紛分享用微波爐處理乾身食物，應先灑水或蓋上一張弄濕的廚房紙才叮。一般中式包點或饅頭叮45秒已夠熱，未經解凍的冷藏食物才需要叮上3分鐘左右。在加熱剩菜時，緊記拆除錫紙，否則鋁箔在微波爐中會引起火花。

以下10類食物不可直接或原個在微波高溫下加熱，必須切開、用可入微波爐的蓋或弄濕了的廚房紙覆蓋才可「叮」︰

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1.雞蛋

2.栗子

3.食用油（牛油、椰子油）

4.牛奶/麥皮

5.高糖分/鹽分的食物（番薯、中式包點、西式麵包）

6.高脂少水分的食物（油炸食物、堅果）

7.薄膜包覆的食物（腸仔、魷魚）

8.醬汁

9.辣椒

10.水果



參考資料︰Shopee/良醫健康/ahamoment/《ハナタカ！優越館》