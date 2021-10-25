微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸　10類食物忌微波爐高溫加熱

微波爐快捷方便，不過安全地使用微波爐更加重要，如果忽略了安全使用須知，輕則聽見食物在加熱時發出大大小小的爆炸聲，爐腔沾滿食物殘骸；重則可釀成白煙或火災。至少有10類食物不宜隨便丟入微波爐加熱或烹調。
微波爐火力跟溫度無關 Watt數愈大加熱愈快
「微波」可以加熱，因為微波爐電磁場，使水分子不斷地震動，然後跟其他的水分子互相擦撞，因此產生熱能。微波爐輸出功率 （瓦數Watt） 愈大，加熱速度愈快。家用微波爐一般介乎600至900W，如果食物包裝上寫500W微波6分鐘（500Wx6分鐘=3000），你家的微波爐是600W，600W乘以多少等於3000？計一計答案是5分鐘（600Wx 5分鐘=3000），以此推論，800W的話就需要3.75分鐘。但實際加熱時間多寡亦需視乎微波爐機種、飯菜多少及飯菜含水量等而異，容量較大的微波爐加熱速度會較慢，需要更多時間。為使受熱均勻，建議中途將食物拿出來翻動幾次。
至於，大家見到火力，這個跟溫度沒有關係，是跟微波爐的輸出功率有關。如果家用的微波爐輸出功率最高（100%）是800 W，那高火/強火就是800 W，中火（50%）就約400w，低火/微火（10%）就約80W。
微波爐叮雞蛋腸仔爆炸 叮番薯17分鐘冒煙起火
微波爐加熱、解凍或烹調夠快又方便，不過某些食物不宜隨便丟入微波爐。日本節目《ハナタカ！優越館》曾進行實測，一些常見的食品不宜放入微波爐加熱，加熱過程會導致起火甚至爆炸，包括雞蛋、薄膜包覆的食物（如︰腸仔）、高糖或高鹽分的食物（番薯、醬油丸子），譬如節目組試叮番薯，叮到17分鐘後，微波爐開始冒白煙，後來甚至起火。原因可能是食物上一有燒焦的部份，便容易集中電磁波，溫度或會高達幾百度，所以高糖、高鹽分的食物較易意外起火。此外，在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污也會因加熱而產生碳化反應，最後起火。
5項安全使用微波爐建議
東京消防廳亦曾進行實測，煨番薯、薯仔、中式包點（菜肉包、豆沙包、饅頭）、西式麵包（方包、餐包）和油炸食物，若赤裸裸地一口氣在微波爐內加熱約5至12分鐘就冒煙起火。東京消防廳解釋，加熱時間太長會蒸發食物內的水分，導致持續碳化並產生易燃氣體，已燶的部分帶電及產生火花，可燃起微波爐中的易燃氣體，繼而引起爆炸性燃燒。故此，在加熱少水分、高油分及糖分的食物要十分小心。
東京消防廳建議以下5項，正確及安全使用微波爐：
日本人氣微波爐料理專家タケムラダイ曾分享，若想使用微波爐加熱番薯和包點，可參考以下方法：
1.用濕的廚房紙包裹番薯，以解凍功能（約200W）加熱12至13分鐘。
2.向整個包點噴水保持濕度，再用500W加熱20至30秒。
10類食物忌直接用微波高溫加熱
台灣曾有網民分享使用微波爐致食物「爆炸」或引起白煙𤓓味的慘事，樓主翻叮肉燥飯，加熱結束後碗內只剩「一口飯」，整個微波爐佈滿米飯和肉燥殘骸，有過來人提醒碗裡的「雞蛋」是元兇，提醒一定要切開雞蛋後才能叮。另一名樓主翻熱饅頭，放入微波爐加熱3分鐘後覺得饅頭仍然好硬，故再叮3分鐘，前後6分鐘後爐內冒出白煙。有網民說3分鐘可以烤熟一條香腸了，另一些網民紛紛分享用微波爐處理乾身食物，應先灑水或蓋上一張弄濕的廚房紙才叮。一般中式包點或饅頭叮45秒已夠熱，未經解凍的冷藏食物才需要叮上3分鐘左右。在加熱剩菜時，緊記拆除錫紙，否則鋁箔在微波爐中會引起火花。
以下10類食物不可直接或原個在微波高溫下加熱，必須切開、用可入微波爐的蓋或弄濕了的廚房紙覆蓋才可「叮」︰
1.雞蛋
2.栗子
3.食用油（牛油、椰子油）
4.牛奶/麥皮
5.高糖分/鹽分的食物（番薯、中式包點、西式麵包）
6.高脂少水分的食物（油炸食物、堅果）
7.薄膜包覆的食物（腸仔、魷魚）
8.醬汁
9.辣椒
10.水果