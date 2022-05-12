百潔布｜洗碗海綿髒過馬桶1cm³藏540億菌！微波爐漂白水消毒4方法

想一想已有多久沒有更換洗碗海綿（百潔海綿）？外國研究已證實洗碗海綿是絕佳的細菌溫床，甚至可能比馬桶更骯髒。頻繁更換可確保衛生，不過想節省金錢及為環保考慮，經常消毒是可行的做法，4種方法有簡單的亦有快捷的，究竟哪種最能殺菌消毒？



自然生物化學雜誌《Nature Chemical Biology》於早前（2022年2月10 日）發表了研究報告，指潮濕、多孔、充滿空氣和富含食物殘渣的廚房海綿，為細菌提供了舒適的物理環境滋生，每立方厘米能夠容納 540億個細菌，可包括大腸桿菌及沙門氏菌等。

《Nature Chemical Biology》報告指出每立方厘米的洗碗海綿能夠容納 540億個細菌。（VCG）

清潔消毒洗碗海綿 常用有效4種方法

美國清潔協會（ACI）建議每星期清潔及消毒洗碗海綿，有助防止細菌蔓延至碗碟、餐具、水槽和枱面，並有助遏止細菌傳播，建議每2至3星期就要更換一次。清潔及消毒洗碗海綿的目的除了想殺死細菌，也可擺脫霉味，當然還包括想省錢。不過，並非用自來水和洗潔精將洗碗海綿搓搓擰擰就夠，一般來說，以下4種方法最常採用。

美國農業部（USDA）資料顯示，利用微波爐消毒洗碗海綿可殺死 99.99% 的細菌。（尹嘉蔚攝）

1.用微波爐

將洗碗海綿波放在可微波的容器中並裝滿水，浸透海綿後放入微波爐，用高火/全功率微波2分鐘左右，取出（注意燙手）並冷卻10 -15分鐘，然後擰乾多餘的水，放在通風處晾乾完成。緊記確保將海綿徹底弄濕，如果用微波爐加熱海綿卻沒有弄濕的話，海綿可能會著火。另外，海綿內不能含金屬物料，否則會引起火花。

按圖睇示範︰

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2.用洗碗機

將洗碗海綿與碗碟一起放進洗碗機，就會得到很好的清潔效果，取出後再沖洗一遍，並確保盡量擠乾水。

3.用白醋

將3杯水和1杯白醋煮沸，浸海綿約2-5分鐘，冷卻後扭乾。

4.用漂白劑

美國疾病控制和預防中心建議每1加侖水（約3.8升）使用1杯（240毫升）漂白劑（6%），將海綿放入溶液中浸泡5分鐘，然後沖洗並扭乾。緊記漂白劑有強烈的氣味，要打開窗戶讓房間空氣流通。

微波爐消毒可殺死99.99%霉菌細菌

以上各種方法，哪個最有效而且方便？據美國農業部（USDA）資料顯示，利用微波爐消毒洗碗海綿可殺死99.99%的細菌，而洗碗機可殺死99.98%的細菌。將洗碗海綿浸泡在含10%漂白劑溶液內或用檸檬汁等酸性物質，只能殺死海綿中37%至87%的細菌，而那些殘留的細菌有可能致病。至於用微波爐或洗碗機消毒洗碗海綿，可有效去除霉菌，含量能少於1%，其他清潔方法被發現有6.7% -63%的霉菌存活。

使用洗碗海綿4貼士 清潔衛生

要保持洗碗海綿清潔，使用時及洗碗後須考慮到它的衛生狀況。首先，不要用洗碗海綿擦拭切生肉的砧板，因為生肉可能含有許多危險的細菌，用洗碗海綿來清潔一塊滿是生肉汁液的砧板，會將細菌帶入海綿，然後散佈開去。此外在洗碗時，海綿上會沾上剩菜及醬汁，在海綿收起來之前必須將所有食物渣滓洗掉，否則久而久之會發臭並充滿細菌。此外，一定要擰乾海綿，以免發臭、惹霉菌及細菌。最後，定期更換全新的洗碗海綿是確保衛生的有效方法。

除了用洗碗海綿，也可考慮其他產品代替，例如是矽膠刷、手持洗碗刷等，它們更易被清潔，晾乾的速度也更快，而且可循環使用，不必經常更換比較環保。

參考資料︰Science News/USDA/Healthline/Purewow/Home Clean Expert