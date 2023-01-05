網絡熱話｜煮意粉無名火起險炸廚房！正確煮意麵7個錦囊好味安全
台灣一名網民煮意大利麵煮到着火，麵條被焫着燒到火光熊熊，儼如焚燒香燭，救火前還拍下照片與眾分享。煮意麵致火警，網友們竟大感共鳴！7個煮意粉更好味兼安全的錦囊，記得要用高身大鍋。
煮意大利麵如焚香 麵太長火太大起火
廚房是不少人的禁地，小則煮燶食物，大則釀成火燭。煮意粉本是小事一樁，有名台灣網民在FB「爆廢公社二館」發文，她自己用媒氣爐煮意粉，按正常程序煮，在鍋內裝水，散開麵條放入鍋。豈料一不留神，麵條前端突然起火燃燒，從照片所見像是焚燒香燭，還能看到火苗。事主疑因麵太長、鍋太淺、火太大而肇事，導致露在鍋外的麵條被火焫着而燒起來。事主發文笑說︰「他竟然燒起來了，我是真的差一點點就把我家廚房炸了」。
有網民也留言稱自己曾經歷類似遭遇︰「妳不孤單，在另一個地方有人跟妳做了一樣的事」、「我也常常這樣，已經被禁止進廚房」、「我也發生過，鍋太小，麵太長，就燒起來，可是我麵條放比較少」。當然，亦有大批網民圍爐「食花生」笑說︰「一家煮麵萬家香」、「正港的鍋燒麵」、「火燒麵最精華就是那焦香味」、「別怕，把火關掉，把麵夾出來切掉臭灰，再丟回去煮，又是一碗好吃的麵」、「還有時間拍照！這個厲害」……
正確煮意大利麵7錦囊
作為美食界的翹楚，意大利麵不僅是「世界語言」，更是不少人的療癒食物，譬如深受港人熟識的焗豬扒燴意粉、芝士白汁Carbonara等。要讓每一次煮意粉也能保持水準一致，能輕易掛汁，口感彈牙，以下有7個實用貼士可以參考，不止令意大利麵更可口，達致Al dente剛剛好的狀態，現在看來還可以預防家居意外發生，避免煮意粉煮到着火。
按圖睇煮意粉（乾身意粉）7大好味貼士︰
1.用高身及較大的湯鍋。
2.水煮到大滾後落鹽。
3.下意粉時要均匀地散開。
4.攪拌使全部意粉均勻地煮開。
5.按包裝時間指示減2分鐘，取麵，放入已備好的醬汁續煮餘下的時間。
6.意粉與醬汁拌煮時加少量意粉水令掛汁容易。
7.毋須「過冷河」。
意粉食譜參考︰免焗千層麵+冬蔭雞螺絲粉+南瓜長通粉+蘑菇素丸米形粉
資料來源︰中時新聞網
煮意粉用什麼鍋？
用高身及較大的湯鍋。
煮意粉要幾耐？
按包裝時間指示減2分鐘，取麵，放入已備好的醬汁續煮餘下的時間。
煮意粉為何要散開麵條？
使全部意粉均勻地煮開。
意粉食譜｜免焗千層麵+冬蔭雞螺絲粉+南瓜長通粉+蘑菇素丸米形粉