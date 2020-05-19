【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品　免蛋免魚膠4步完成

超簡單的Tiramisu食譜，5分鐘Tiramisu，快手的話只用5分鐘，4步驟︰攪、浸、倒、雪便可以做好。另外4免︰免雞蛋、免魚膠粉、免淡忌廉，也免了可能只用一次的Marsala wine。

5分鐘Tiramisu，4步驟便可完成，而且免雞蛋、免魚膠粉及免淡忌廉製作。

正宗的意大利Tiramisu擁護者未必喜歡這個懶人版Tiramisu，甚至乎覺得它丟失了經典Tiramisu的靈魂。「衝快線」的另類製作，為一眾懶人及入廚新手帶來不失敗的成功感，此份5分鐘Tiramisu保證美味。

攪︰將「Tiramisu芝士」Mascarpone加煉奶攪拌；

浸︰用咖啡略浸手指餅提升風味；

倒︰手指餅作餅底，將Mascarpone倒在手指餅上；

雪︰冷凍（freeze）3小時完成。享用前撒可可粉更具美感。

記得是冷凍（freeze）非冷藏，3小時後Tiramisu便挺身凝固。

唯一不能省卻的是冷凍時間，在雪櫃冷凍3小時已是最快的方法，此步不能心急，否則Tiramisu不成型。整體上5分鐘Tiramisu實在是超簡單的製作，坊間五花八門的Tiramisu食譜不比此份方便，不用勞師動眾在廚房中打仗，快捷、簡單、美味、少功夫、不費時，炎夏中輕巧冰凍的甜品或料理最吸引。

雖是懶人版方法，但同樣有甜滑美味的Tiramisu口感，亦有咖啡香。

5分鐘Tiramisu食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、黃浩謙

剪接：呂志豪

場地提供︰V-ZUG

享用Tiramisu前才撒可可粉在表面裝飾。

健康小貼士︰

Mascarpone芝士的脂肪含量特別豐富，奶味濃，質地幼滑，但熱量高，需控制體重及減肥人士宜淺嚐。

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