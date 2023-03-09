炸油處理｜炸完食物濁油回清2招用冷飯　如何使用廢油處理劑棄油?

炸油處理，炸完食物的油應該如何處理？一大鍋油想留待下次再用，煮婦有兩個方法可以清潔剩油中的「鑊撈、碳屎」，輕鬆將油「回清」。



【炸油處理方法1-重用】炸粟粉水黏走髒物

不少煮婦推介用「炸粟粉水」方法，炸完魚、天婦羅之後，炸油中剩下很多食物殘渣，令油非常渾濁。此時準備2大匙粟粉/麵粉，加1大匙水拌勻，倒入剩油中，開細火逐漸燒熱，等油溫升高，一大片已定型的粟粉水浮起，然後與油中髒物一起撈走，熄火。待油再降溫後，便可盛起下次留用。

按圖看【炸油處理方法：炸粟粉水】做法：

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【炸油處理方法2-重用】炸冷飯黏滿油渣碎屑

「炸冷飯」方法，預備1大勺冷飯，趁炸完的油仍是熱，將冷飯放入油鍋，油的溫度足夠高，米飯周圍會起泡，這樣更易收集食物碎屑；如果油溫未夠，就稍微加熱。輕拌並炸約30秒後，米飯變啡黃並黏滿碎屑，取出米飯扔掉，熄火。待油再降溫後，盛起可下次留用。

一般建議熟油保留一星期，之後不宜再用。

「炸冷飯」方法收集食物碎屑。（圖︰日本Hint-Pot）

【炸油處理方法3-棄置】廢油處理劑凝固油脂

日本人處理炸完食物的油，如果不留用的話，會用到「廢油處理劑」，見煮婦在網上分享用法，炸完食物後熄火，約在油溫仍然燙熱時，將廢油處理劑均勻倒入鍋，或攪拌直至完全溶解，待冷卻至凝固，將已凝固的廢油刮走並棄掉。

按圖看【炸油處理方法：使用廢油處理劑】做法：

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記者見HKTV mall購物網有售「廢油處理劑」約$60，將要棄掉的廢油吸附並固化，方便倒垃圾。廢油不能直接倒入下水道、排水管、馬桶，否則會造成堵塞、惡臭、害蟲與細菌滋生的問題。

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