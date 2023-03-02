入廚貼士｜自製壽喜燒醬汁2步4材料黃金比例　下鍋烤肉或燒菜先？

自製壽喜燒醬汁，不用刻意買燒汁，用4種材料︰清水、醬油、味醂、砂糖可自己調配，黃金比例可參考6︰3︰1︰1。烹調壽喜燒下材料的先後次序，建議先烤肉，後燒菜。

攝影︰尹嘉蔚



自製壽喜燒醬汁（尹嘉蔚攝）

壽喜燒醬汁做法

壽喜燒Sukiyaki在家煮，難度不高，基本上如打邊爐一鍋煮到底。慢火輕烤牛肉、蔬菜、豆腐…燒汁是壽喜燒的靈魂，可特意買一支燒汁，甚至自己調配十分簡單，用4種調味料包括清水、醬油、味醂、砂糖混合而成，建議比例是6︰3︰1︰1。

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調好冷藏一晚 味道更香濃

以上材料比例是日本東京知名壽喜燒老店「伊勢重」店主宮本尚樹先生所推薦。記者實試他的建議配方，不但易做，味道也很好，相比花$20、$30買一瓶燒肉汁，自己調配也不是難事。將調好的燒汁放入雪櫃冷藏一晚，風味經過醞釀後味道更香濃。不過，燒汁鹹味較重，建議可酌情加多少許水量，或按個人喜好的味道調整材料比例。甚至，加飯佐吃，或者燒更多的菜中和味道。

【壽喜燒醬汁】1-2人分量

材料︰水6湯匙 、日本醬油（或豉油）3湯匙、味醂1湯匙、砂糖1湯匙

做法︰將以上的材料先混合，放入鍋中用中火慢慢煮滾，使味醂中的酒精盡量揮發，待燒汁沸騰後，轉細火再煮片刻完成。然後，可入玻璃樽，放入雪櫃冷藏。

燒汁放入雪櫃冷藏，風味經一晚醞釀後味道更香濃。（尹嘉蔚攝）

壽喜燒食材入鍋次序

烹調「壽喜燒」最宜烤牛肉（茹素者可用素牛肉代替）、金菇、秋葵、京蔥、豆腐等，食材雖然普通，但匯聚起來滋味鮮美且豐富，烹調時間亦所費不多，若下班後太倦又不想勞師動眾煮飯做餸，簡簡單單的壽喜燒實在不錯。

先將牛油煮熔，塗滿鍋底，此時可放入較厚的牛肉/素牛肉煎炒，加少量燒汁煮滾，之後改細火煮至微滾。如果是薄牛肉片，當燒汁煮開後，就放肉片入去烤，熟透後直接享用。當肉汁混入燒汁內，醬汁愈發美味。煮肉後再到蔬菜類，例如加入京蔥、豆腐、金菇、秋葵、皇帝菜、芋絲…再補添燒汁一起烹調，同樣是煮熟透後就可以享用了。

先煮肉，後蔬菜，熟透後享用。（尹嘉蔚攝）